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TOPick好物試用｜送你DECLARÉ多元緊緻煥膚精華(價值$760) (28份)

保健美顏

發布時間： 2024/10/09 18:50

最後更新： 2024/10/10 19:11

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TOPick好物試用

DECLARÉ多元緊緻煥膚精華

DECLARÉ 瑞士護膚品牌 專為敏感肌膚而設的天然護理產品。DECLARÉ 自1978年起已針對敏感性肌膚的問題，研發出一系列天然護理產品；所有產品均由專門研究敏感性皮膚的專家研製、經過國際專業皮膚科測試，品質絕對安全可靠。DECLARÉ 以回復用家肌膚平衡及健康為目標，適合任何膚質使用。

DECLARÉ 的科研團隊致力測試各種不同的護膚原材料， 研製出最適合敏感膚質人士使用的配方，開發高端護膚科技，銷售網絡遍佈全球53個國家，滿足各地用家需要時，亦同時秉持公平貿易等大方向。DECLARÉ 的產品與肌膚結構高度融合，用後效果更持久、更顯著，讓肌膚盡顯天賦美態。

DECLARÉ多元緊緻煥膚精華 可重建肌底膠原支撐網，把每吋肌膚逐點緊連提拉。打造立體輪廓，持續減少幼紋，成就無痕美肌。

點擊圖片放大

「多效合一」緊緻提拉精華

1. 提升面部輪廓

提拉緊緻、強化肌膚輪廓

2. 看得到及摸得到的緊緻肌

即時減淡細紋和皺紋

3. 完美均勻肌膚

抑制黑色素形成，淡化色班

4. 觸感更緊緻、更有彈性

加強肌膚密度，從內部強化肌膚

  • +35% 細緻柔密
  • +23%豐盈彈滑
  • +31% 緊緻提升
  • -20% 淡化色斑

*56位女性測試者連續使用2個月的臨床實驗結果。

↓↓TOPick「好物試用」專員*大招募｜「 Declare多元緊緻煥膚精華 (價值$760)」 試用↓↓
- 參加資格：只限TOPick會員。
- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用
- 提交試用報告：遞交最少1張親身拍攝、開封產品的試用照片及一段用家體驗心得（大約100中文字）， 並會刊登在TOPick好物試用專區

- 讚好（Like）TOPick新聞 Facebook專頁 及 Declare Hong Kong Facebook專頁

- 追蹤（Follow）TOPick新聞 Instagram 

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- 打開hket App內遊戲表格參加遊戲

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：10月16日 (星期三)（23：59）
公佈得獎：10月17日 (星期四)
得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
每人只限登記一次。
只限TOPick會員方可登記成為試用專員 （若未登記，可登記成為TOPick會員） 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。
「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張親身試用照片及一段用家體驗感受（大約100中文字），資料會刊登於TOPick網站/HKET APP社群內。
試用套裝隨機發送，不設挑選 
TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。
參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字， 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份， 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。
參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。
如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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