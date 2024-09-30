育兒心得︱兒子吵著吃泡麵起爭執　媽媽轉念化解危機重拾溫馨

▲ 方惠娜:「不知從什麼時候開始，我們受太多育兒和養生知識的約束，反而太容易焦慮。」

「不知從什麼時候開始，我們受太多育兒和養生知識的約束，反而太容易焦慮，又把這種焦慮傳達給孩子」

兒子忽然說要吃泡麵，我說：「不可以。」

他鬧了起來，「你不是說偶爾可以吃嗎？我已經十年沒有吃了！」

我想說你都還沒到七歲好不好，想想沒意義，不和他爭辯。鑒於他平時謹慎的性格，我說：「我剛看了一篇報道，說泡麵是垃圾食品裏排第一的，你敢吃嗎？」

他猶豫了一下，下定決心說：

「我要吃！我就是要吃，天荒地老都要吃！」

這是什麼用詞，我忍住不笑。多說無用，憑我對他的瞭解，他是不達目的不罷休的。我有點累，不想和他在這個問題上糾纏，我說：

「你昨天剛吃了那麼多熱氣的東西，你喉嚨都有點沙啞了，要吃也沒問題，生病自己負責，身體可是你自己的哦。」

本以為他會說好，誰知他叫起來，「不行！不行！你要負責我的身體健康！」

「你自己要求吃的，卻要別人負責你的身體，這不矛盾嗎？不吃了好不好，咱們吃其他健康的東西去。 」

「不！我就是要吃！」他繼續鬧。

「那走啊，你已決定吃就去買吧。」我不禁提高了聲音。

「不不，你得先保證安全，你得負責我的健康。」他拉住我的手。

我弄清楚了，他很想吃泡麵，但又擔心不健康，而媽媽的話就像保證書一樣，能讓他安心地吃。

我既好笑又矛盾，腦子裏翻了一遍育兒教科書，思忖如何回答他。

這問題可大可小啊，往嚴重了來說，他這是推脫責任的表現，遷就著他，以後他做不好的事，只要有人擔保說不會有事，他就可以做啦？

想一想後果，太嚴重了 ，得進行一番教育才行。

剛要動口，感覺小人兒握住我的手，柔柔軟軟的，我的心也一軟，他不過就想吃個泡麵麼，不就是因為媽媽是他最信任的人麼，有那麼嚴重嗎，是不是我聯想太多了。

一轉念，便脫口而出：「走，兒子，買麵去，偶爾吃沒事，媽媽也愛吃呢。 」

他雀躍起來。

我拉著暖暖的小手，歡天喜地出門去，不知是對是錯，這是溺愛麼，這會教壞他麼？我的心一上一下。

我倆還是高高興興買了麵回來。我找出兩個漂亮的大碗，泡好麵，和兒子坐在陽台的戶外桌椅上吃。

兒子開心極了，「媽媽，我一會要喝些酸奶，還要多喝水，這樣就不會上火了。」

我本想和他說說身體、健康、責任等話題，但沒說出口。

忽然覺得有時候不必太執著於一件事的對錯，就像看電影吃個爆米花，冬天吃雪糕，下雨天踩水，在安全範圍內，讓自己撒撒歡，放縱一下，還別有一番滋味呢。

不知從什麼時候開始，我們受太多育兒和養生知識的約束，反而太容易焦慮，又把這種焦慮傳達給孩子，就連吃個泡麵，孩子都一再要我保證他的健康才能放心地吃。

這是個值得思考的問題，不過，這個問題暫且放到一邊吧，此刻和兒子吃泡麵最緊要。

初春的中午，陽光照在陽台上，蘭花仰著頭，小狗懶洋洋地趴在地上睡覺。

如此溫暖的時光，還是把大道理放在心裏，以後再講吧。

欄名 : 寫滿愛愛滿瀉

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】