全球暖化│大埔滘潮汐站「冰山」投入運作　天文台：加強監測應對極端海平面情況

▲ 天文台大埔滘潮汐站「冰山」投入運作，監測吐露港的潮水高度。 （政府新聞處圖片)

香港天文台表示位於大埔滘潮汐站的重建工程已完成，並在今年9月正式投入運作，監測吐露港的潮水高度。新潮汐站的設計採用了比賽冠軍作品「冰山一『閣』」為概念，以冰山為意象，提升大眾對全球暖化的關注。

重建前的測量站於1960年代興建，香港天文台於2020年與土木工程拓展署、建築署和香港建築師學會合作，舉辦「大埔滘潮汐站建築設計比賽」，為潮汐站重建工程收集設計概念。

新潮汐站的室內高度較舊站為高，以預留空間讓潮汐測量儀器能夠放置在較高位置，測量更高的水位。

除了監測吐露港的日常潮汐變化，天文台亦利用大埔滘潮汐站收集的數據預測天文潮汐，評估大埔和沙田區的風暴潮和發放相關預警，以及監測氣候變化對海平面的長期影響。大埔滘潮汐站同時設有測風儀，方便了解吐露港的最新天氣狀況。

天文台台長陳栢緯表示，大埔滘潮汐站是監測吐露港潮水高度的重要設施。在全球暖化及海平面上升的背景下，加強沿岸地區潮水高度的監測及預報，對於應對極端海平面情況至關重要。市民可從天文台網站或手機應用程式「我的天文台」查看實時潮汐數據。



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