  • 30°C
香港時間：2024926日 (四) 22:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球暖化│大埔滘潮汐站「冰山」投入運作　天文台：加強監測應對極端海平面情況

社會

撰文： 李志強

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台大埔滘潮汐站「冰山」投入運作，監測吐露港的潮水高度。 （政府新聞處圖片)

香港天文台表示位於大埔滘潮汐站的重建工程已完成，並在今年9月正式投入運作，監測吐露港的潮水高度。新潮汐站的設計採用了比賽冠軍作品「冰山一『閣』」為概念，以冰山為意象，提升大眾對全球暖化的關注。

重建前的測量站於1960年代興建，香港天文台於2020年與土木工程拓展署、建築署和香港建築師學會合作，舉辦「大埔滘潮汐站建築設計比賽」，為潮汐站重建工程收集設計概念。

新潮汐站的室內高度較舊站為高，以預留空間讓潮汐測量儀器能夠放置在較高位置，測量更高的水位。

除了監測吐露港的日常潮汐變化，天文台亦利用大埔滘潮汐站收集的數據預測天文潮汐，評估大埔和沙田區的風暴潮和發放相關預警，以及監測氣候變化對海平面的長期影響。大埔滘潮汐站同時設有測風儀，方便了解吐露港的最新天氣狀況。

天文台台長陳栢緯表示，大埔滘潮汐站是監測吐露港潮水高度的重要設施。在全球暖化及海平面上升的背景下，加強沿岸地區潮水高度的監測及預報，對於應對極端海平面情況至關重要。市民可從天文台網站或手機應用程式「我的天文台」查看實時潮汐數據。
 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

建築署 建築師學會 土木工程拓展署 沙田區 天氣 沙田 氣候暖化 建築設計 大埔 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期
東張西望丨港婦南韓濟州汗蒸幕影相打卡惹禍　被控候審滯留當地3個月未有歸期
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
食用安全｜台灣KFC炸雞調味粉致癌農藥超標　逾2噸124箱貨需銷毀【附香港肯德基回應】
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）