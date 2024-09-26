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大熊貓赴港｜港媽帶女兒穿熊貓裝遊海洋公園　「12月一定嚟睇安安可可！」

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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大熊貓「安安」和「可可」今午抵達海洋公園。（朱永倫攝）

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」今日（26日）抵港，是事隔17年再有大熊貓落戶香港，不少熊貓迷均十分興奮。

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市民梁女士帶5歲女兒到場，直言非常喜歡熊貓，特別被「樂樂」的「豆豉眼」吸引，之前亦曾到四川及泰國清邁看熊貓，甚至捐錢認養，女兒僅100日大時亦已帶她認識熊貓。

她指，已買海洋公園年票13至14年，每周都會入園探熊貓，「當佢地係仔女，估唔到盈盈生龍鳳胎，開心到想喊，突然間好似抱孫。」她又指，今日明知看不到「安安」和「可可」，也想來感受興奮氣氛，揚言日後定必首日排隊入場與牠們見面，「12月一定嚟睇！」

她亦稱，家中飾物櫃放滿各式熊貓周邊，形容任何熊貓產品都喜歡，今亦憑年票換領熊貓電糕批，之後有新商品推出都會購買；且已跟南區熊貓裝置打卡拍照，希望各界推出更多熊貓相關活動。

摸熊貓？

同樣持有年票的市民陳女士也喜歡熊貓，兩周會帶女兒入園一次，說很想見到一對熊貓寶寶。她盼未來有機會親親熊貓，「唔好淨係望、掃屎，如果香港有得摸（熊貓），應該好多人會嚟。」目前內地除了飼養員和獸醫這些專業人士，其他人士禁止接觸大熊貓。

湖南長沙旅客阮小姐和女兒來港旅遊5日，指雖然已來港3次，但是首次來海洋公園，遺憾今日見不到熊貓。她又指，過去曾去四川探望「花花」，每年亦會到長沙看熊貓，對香港有大熊貓寶寶出生感驚喜，若明年可與寶寶見面或吸引她再訪港。她亦說，雖然大熊貓在內地並不罕見，但認為香港的6隻大熊貓與別不同，且相信大熊貓確實能吸引旅客。

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記者：梁薾心

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