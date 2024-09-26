財政問題│旅監局暫時吊銷新里程旅遊牌照　影響20宗個案涉款逾38萬

▲ 旅監局暫時吊銷新里程旅遊牌照，影響20宗個案涉款逾38萬。（旅監局圖片)

旅遊業監管局（旅監局）根據《旅遊業條例》，公布向旅行代理商新里程旅遊（ NEW MILE TRAVEL）採取紀律制裁決定，由今年9月26日起至12月1日（即現有旅行代理商牌照的到期日），暫時吊銷其旅行代理商牌照。旅監局今年8月接獲顧客投訴及求助，調查發現新里程旅遊出現財政問題，決定暫時吊銷牌照，受影響的20宗個案，涉款逾38萬元。

旅監局指截至9月24日新里程旅遊已處理5宗退款或出票事宜，涉及約$84,000，而未獲處理的個案仍有15宗，涉及款項超過$300,000。

旅監局表示於今年8月接獲顧客投訴或求助個案，指稱新里程旅遊未有妥善處理與顧客訂立的旅遊服務訂單。旅監局在接獲顧客投訴或求助後立即展開調查，包括派員到新里程旅遊的營業地點進行查察了解其業務運作情況，並要求持牌人提供相關財務資料，及盡快處理顧客已訂立的旅遊服務訂單。

而截至9月24日，新里程旅遊尚未能應旅監局要求提供其全面的財務資料。綜合考慮調查結果後，旅監局信納新里程旅遊出現財政問題，暫時不適合繼續持有旅行代理商牌照，決定根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，循簡易程序暫時吊銷新里程旅遊的牌照，並指示新里程旅遊立即採取補救行動，包括停止接受顧客的新旅遊服務訂單，以及盡快處理或履行已接收的旅遊服務訂單，以保障消費者權益。

在暫時吊銷牌照後，新里程旅遊不得繼續經營旅行代理商業務，但根據《旅遊業條例》第114條，新里程旅遊如履行在吊銷牌照前已被支付款項的協議、交易或安排，不會被視作無牌經營旅行代理商業務。

涉事旅行代理商：「328 INVESTMENT LIMITED」

業務名稱：「新里程旅遊 NEW MILE TRAVEL」

牌照號碼：353095



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