立場新聞案｜港府：判刑彰顯公義　新聞工作者毋須擔心誤墮法網

▲ 特區政府發言人今日表示，判刑彰顯公義。（資料圖片）

停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案罪成，今日（26日）判刑，鍾沛權判囚21個月；因應林紹桐的健康狀況進一步減刑，判處可即時釋放刑期；另判立場母公司罰款5000元。特區政府發言人今日表示，判刑彰顯公義。

港府：部分人就新聞及言論自由表憂慮 已多次作出澄清和反駁

發言人指出：

本案自作出判決後，部分人士就香港的新聞及言論自由表達憂慮，亦有外媒或其他別有用心人士及反華組織、反華政客作出不符事實及純為政治目的之言論，惡意抹黑香港特區，我們已多次作出澄清和反駁，以正視聽。從法庭裁決理由可見，《立場新聞》完全罔顧客觀事實，違背國際人權公約所強調新聞從業員必須按「 負責任新聞作業」原則真誠地行事。

發言人強調，《基本法》和《香港人權法案》保障言論自由、和平集會、遊行和示威自由等基本權利。香港市民，包括新聞工作者，一如既往可以自由作出基於事實的評論或批評，及依法享有和行使新聞和言論自由，無須擔心會誤墮法網。

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