蔣家旻結婚丨蔣家旻日本輕井澤舉行婚禮　公開婚照放閃：From Miss to Mrs

▲ TVB花旦蔣家旻與電視台高層周永基在日本輕井澤石之教堂舉行婚禮。

【蔣家旻 / 周永基 / 日本 / 輕井澤 / 石之教堂】TVB花旦蔣家旻（Angel）在昨日（9月26日）與電視台高層周永基於日本輕井澤舉行婚禮，新娘子蔣家旻之前一直十分低調，不公開對婚禮詳情。

在昨日近中午，有賓客上載婚禮場內照片到IG，不過只是影了一對公仔而已。到昨晚上，蔣家旻在個人IG分享數張結婚照，她身穿上色Tube Dress露背款色婚紗。

上位花旦丨蔣家旻月底嫁高層男友升呢做人妻？ Angel開腔回應「婚訊」有玄機

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

蔣家旻石之教堂行禮

當中一張照片內，她穿婚紗翹着新郎手臂，小鳥依人幸福滿溢。蔣家旻並寫道：

將近一年的籌備

感恩 這段時間天的眷顧

一直夢想舉行婚禮的教堂

在疫情之後等待了三個月終於重開 在 光與石的結合

平靜 神聖 的氛圍

被自然環境包圍下

能夠在石之教堂完婚🤍 由於賓客人數極度有限

請體諒我們無法邀請太多人出席 感謝傳媒朋友的耐心等待

靚相陸續有來 敬請期待 From Miss to Mrs. ♡︎ #軽井沢 #石の教会 #結婚式

#bigday #wedding #japan

最新影片推介：余安安專訪

與電視台高層結婚

現年34歲的蔣家旻在2006年入行，憑處境劇《愛·回家》飾演馬子妮成功入屋。2022年，在台慶劇《美麗戰場》演反派「反骨琪」鍾家琪奪《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳女配角獎。

蔣家旻曾與TVB藝人朱敏瀚交往，可是在2014年7月分手。今年元宵節，她承認與從事電視製作的周永基已拍拖逾1年，公開情侶身份後，二人在4月齊出席好姊妹湯洛雯的生日派對，在大合照令男友樣貌曝光。在9月26日，她承認婚訊，在昨日正式「升呢」做人妻。

蔣家旻的丈夫周永基曾在台灣出任TVB製作中心主管，他去年回港並轉投HOY TV擔任製作經理。有指周永基在台灣有其他生意，因此經常香港、台灣兩邊走。

上位花旦丨蔣家旻月底嫁高層男友升呢做人妻？ Angel開腔回應「婚訊」有玄機

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年 蜜遊日本過情人節放閃

【上位花旦】蔣家旻被樂小姐點名力捧 棄鄰家女孩變貴婦密密騷Hermès收藏

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】