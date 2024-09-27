甲狀腺癌｜韓男星張根碩剖白抗癌過程　瞞病工作曾害怕鏡頭前罕落淚：我會死嗎？

▲ 張根碩近日在YouTube上載影片剖白抗癌過程，期間在鏡頭前罕見落淚。

【張根碩/甲狀腺癌/癌症/抗癌/甲狀腺癌症狀/甲狀腺癌徵狀/甲狀腺癌成因】現年37歲、有「亞洲王子」之稱的南韓演員張根碩近期自揭罹患甲狀腺癌，令不少網民感到震驚，經理人公司隨後亦證實消息，並已於今年5月接受手術。他近日在YouTube上載影片分享抗癌過程，直言第一次在鏡頭前覺得這麼緊張，期間更罕見落淚。

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張根碩周三（25日）在個人YouTube頻道上載影片，分享自己從發現患病、一邊抗癌一邊工作，再到完成手術治療後決定公開的心情。他透露自己於去年10月進行例行性健康檢查，不料卻被醫生告知其血液檢測出現異常，進一步要求他驗血、做組織檢查，最終診斷出患上甲狀腺癌。張根碩憶述，醫生當時對他說「你身體裡驗出了癌細胞」，當下第一反應是「我會死嗎？」，坦言自己光是聽到「癌症」二字就有有恐懼感。

張根碩患甲狀腺癌｜為免耽誤他人選擇瞞病工作

他表示，自己生病一事當時只有家人知情，今年1月拍攝《激讚網紅》時亦正在抗癌，但因為怕耽誤劇組、影響大家心情而選擇瞞病工作。他於影片中公開多張在醫院接受治療的照片，哽咽表示：「我現在不會痛了。」希望能透過自己的經歷帶給更多人勇氣與希望。

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在住院前2天，張根碩去參加設計師友人Bajowoo門店的開幕活動，剛好看見人偶穿著寫有「我會死嗎，為何我要死，我永遠不會死」極具象徵意義的病服。他表示當時並未向Bajowoo透露自己患病一事，但多虧了對方，讓他獲得了勇氣和力量，而他錄製影片時身上所穿的衣服正是出自對方之手。

張根碩在今年5月完成手術治療，其後宣布康復。他選擇對外分享抗癌心得，也透露出院後第一件事就是旅遊；經此一役，他表示自己學會更細心傾聽身體發出的警訊，並希望未來都是透過好事與粉絲見面。

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張根碩患甲狀腺癌｜甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。

甲狀腺癌：5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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