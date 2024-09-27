靚媽精明眼｜壽司郎快閃優惠藍鰭吞拿手卷買一送一　新增8款「嚴選二貫」雙拼壽司組合

▲ 壽司郎即日起推出快閃優惠，」天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一，$22就可以嘆足兩件店內現刮的矜貴手卷壽司。(資料圖片)

【靚媽精明眼/壽司郎優惠/藍鰭吞拿魚中落手卷】港人熱衷日本美食，喜愛食壽司的，今次壽司郎即日起推出快閃優惠，「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一，$22就可以嘆足兩件店內現刮的矜貴手卷壽司，堂食、外賣一樣得！此外，壽司郎亦更新主菜單，不但有多款期間限定，更新增多款「嚴選二貫」壽司組合，總有一款啱你心水。

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壽司郎優惠｜$22/2條藍鰭吞拿魚中落手卷

壽司郎宣布推出快閃優惠，即日起以$22即可享用「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一優惠。所謂「中落」，意指吞拿魚中骨附近嘅魚肉，屬於赤身之中味道最為濃厚的部分。而手卷會採用店內現刮的天然藍鰭吞拿魚中落，配上極上海苔，包成一款矜貴、味道濃厚的手卷壽司，堂食、外賣均有提供，即刻落單嘆番件！

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壽司郎優惠｜新增「嚴選二貫」8款雙拼壽司組合

此外，壽司郎繼續推出每月限定商品，包括「かしわぎ」監修豚骨鹽味拉麵、九州產炙燒天然油魣、天然藍鰭吞拿魚三味、百年茶舖抹茶雪糕蛋糕、曲奇雪糕意式咖啡芭菲等，今次亦將恆常菜單新增第二彈「嚴選二貫」系列共8款雙拼壽司組合，包括「油甘魚・三文魚」、「熟蝦・甜蝦」、「鰻魚・海鰻」、「白鳥貝・北寄貝」等。【嚴選二貫】系列由即日起壽司郎全線分店均有售，此為堂食限定，不設外賣自取。

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壽司郎「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一優惠詳情：

優惠日期：9月27日起至售完即止

開賣分店：全線分店（油塘店及青衣城1期店除外）

價錢：$22（2件）

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