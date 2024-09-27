中大校長｜盧煜明將接任中大校長　稱2019年事件後已重回正軌　北京政協身份是「橋樑」

▲ 盧煜明獲任命為下任中大校長。

【盧煜明 / 中文大學 / 中大校長 / 中大校董會 /段崇智】中文大學醫學院副院長、有「無創產前檢測之父」的盧煜明，今日（27日）獲中大校董會全票通過任命為下任中大校長，任期5年將於明年1月8日起生效，接替提前卸任的中大校長段崇智。

盧煜明對於獲委任中大校長表示榮幸，形容2019年社會事件對中大及香港是「前所未有」，但中大現時已重回正軌，形容為一個「新開始」。他又認為自己身兼北京政協的內地公職，是將中大聲音帶進內地決策機構的「橋樑」，他亦不擔心外界對中大有「信心問題」，承諾上任校長後將推動大學國際聲譽再創高峰

盧煜明：內地公職是橋樑帶聲音入決策機構

中大校董會今早舉行特別會議，29名校董全票通過任命盧煜明成為中大第9任校長，校方在通過任命後安排盧煜明見記者。對於中大在2019年曾被冠以「暴大」之名，現任校長段崇智處理手法所引起抨擊是否合理，盧煜明說，2019年所發生的事情對於大學及香港而言是「前所未見」，但現時已重回正軌，相信是一個「新開始」、「新篇章」，應該「由頭再出發過」，校方會再努力集中推動學術及教育。盧煜明形容，段崇智服務中大7年來盡心盡力，除了社會事件，亦出現新冠疫情，中大排名及國際學術聲譽亦有所提升，故他亦很感謝對方。

公職方面，盧煜明身兼北京政協、特首李家超競選團隊主席團成員、特首政策組成員、科技創新界選委，以及「香港再出發大聯盟」共同發起人。被問到其政治背景會否影到大學院校自主，盧煜明形容，內地公職是一個「橋樑」，「令我們的聲音帶入內地決策機構」。他解釋，中大使命包括「將中國文化帶出去，亦將外面好的東西帶返中國」，故「內地足跡」非常重要，若能夠與內地頂尖大學合作進行大型項目，對全球科學發展及人類健康也很重要。

被問中大學者能否談六四 盧煜明：學術自由非常重要

對於最近有國際組織人權報告批評本港8間資助大學學術自由「嚴重倒退」，盧煜明強調尊重學術自由，但亦要合法及守法，舉例指醫學研究亦須遵從法律如尊重病人私隱，「我相信在正常研究裡面踩到紅線的機會低。」他又引述昨日交流會感受到持分者對中大一直有信心，而大學國際排名亦有上升趨勢，「不擔心信心問題」。

被問到日後中大學者研究能否談及「六四」及2019年社會事件等，盧煜明未有正面回應，重申學術自由是非常重要，「但做學術期間要注意合法」。而中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟撰寫評論文章於《立場新聞》案中，早前被法庭裁定具煽動意圖，現正休假中，盧煜明說不評論個別案件。

盧煜明：科學與人文學科同樣重要

此外，對於有意見認為中大的人文精神出現倒退，盧煜明說，中大是研究型綜合大學，他指自己已在中大研究委員會及評核教授升遷的委員會服務多年，明白科學及人文學科同樣重要，承諾履新後定會平衡兩方面。

至於成為中大校長的原因，盧煜明表示，他在中大服務27年，感情深厚，初期是前線研究人員，很感激中大支持和栽培，形容過去「有些地方行長咗路、撞咗板」，相信新崗位更加能夠利用自身累積經驗，幫助下一代年輕教授和學生「行快一步」。

早前有傳媒報道盧煜明太太黃小玲在7年前患上認知障礙症，現已離任香港大學教育學院助理院長，照顧家庭會否影響盧煜明出任校長及科研工作？盧煜明說，「即使現時工作好忙，我呢幾年已發展了一套系統，令我可以照顧屋企，亦做到我需要做嘅事情。」

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盧煜明表示，他出任校長後，會將中大的國際聲譽及學術成果「再推向高峰」，並會把握與學生溝通的時間，包括下月初到中大崇基學院週會演講。他衷心感謝校董會對他的支持和信任，期望在歷任校長奠定基礎上承先啟後，進一步提升大學在研究創新方面的實力，讓中大學術成果在國際間發揮更大影響力；同時，中大會繼續以弘揚人文精神為已任，致力為國家、為香港培養一代又一代的學生，成為德才兼備的「中大人」。

中大校董會主席查逸超表示，中大校長遴選委員會是選擇一位有國際級代表性，同時了解國家對香港期望、了解香港人對教育期望的人，形容盧煜明的內地背景只是「其中一個背景」、「大圍方向上遴選校長知道的一個背景元素」查逸超指，盧煜明同時在本港及國際間具有顯赫背景，，形容盧煜明是不可多得的人才。查逸超表示，中大校董會非常高興盧煜明擔任新校長，相信在對方領導下，中大無論在學術、科研及創新創業方面，定必有長足發展，盧煜明將帶領大學開啟新篇章。中大校董會亦表示感謝即將卸任的段崇智過去7年來竭力服務及領導大學。

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