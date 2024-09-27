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中大校長｜盧煜明獲通過任命為下任中大校長　校董會感謝段崇智7年來竭力服務

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發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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盧煜明（左）獲通過任命為下任中大校長，圖右為中大校董會主席查逸超。（馮琪雅攝）

【盧煜明 / 中文大學 / 中大校長 / 中大校董會 /段崇智】中文大學校董會今日（27日）通過任命盧煜明為下任校長，任期5年，由2025年1月8日起生效，接替提前卸任的中大校長段崇智。據了解，校董會全票通過任命。中大校董會表示感謝即將卸任的段崇智過去7年來竭力服務及領導大學。

盧煜明為現任中大醫學院副院長，有「無創產前檢測之父」之稱。中大校董會今早舉行特別會議作出聘任校長的決定。

中大校董會主席查逸超在宣布新任命時表示，校董會非常高興盧煜明擔任新校長，相信在他領導下，中大無論在學術、科研及創新創業方面，定必有長足發展，「盧教授將帶領大學開啟新篇章，實現我們的共同願景。」

他續說：「盧教授不僅致力培養卓越人才及履行社會期望，更積極配合香港創科發展，充分發揮大學在推動創科發展的優勢。他將進一步提升中大的科研創新實力，為香港建設成為國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地作出貢獻。」

盧煜明表示：「我將出任香港中文大學的第九任校長，深感榮幸。中大不僅是一所享譽全球的研究型綜合大學，有着獨特的書院系統，也是我服務了27年的院校。我衷心感謝校董會對我的支持和信任。我期望在歷任校長奠定的基礎上，承先啟後，進一步提升大學在研究創新方面的實力，讓中大的學術成果，在國際間發揮更大影響力。同時，中大會繼續以弘揚人文精神為已任，致力為國家、為香港培養一代又一代的學生，成為德才兼備的『中大人』。我期待與校董會和管治團隊緊密合作，共同帶領中大再創高峰。」

中大人事｜消息：盧煜明獲選定為中大校長候選人　被譽為最接近諾貝爾獎港人

中大人事｜中大校董會確認盧煜明獲薦為唯一校長候選人　周四辦師生校友交流會

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