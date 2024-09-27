靚媽精明眼｜TWIST名牌精選優惠低至1折　 $1,000即可入手Chloé/Tory Burch/Furla手袋

▲ TWIST名牌精選優惠低至1折， $1,000即可入手Chloé/Tory Burch/Furla手袋。

【TWIST/名牌手袋/國慶/黃金周/瘋狂減價/快閃優惠/靚媽精明眼】最近，坊間有不少活動及各種優惠慶祝國慶。名店TWIST亦湊熱鬧，於10月1日推出減價優惠，精選名牌手袋低至1折！甚至$1,000內即可輕鬆入手人氣手袋，如Chloé、Tory Burch、Michael Michael Kors等，全部均是炙手可熱之選，忠粉們切勿錯過今次瘋狂大減價！

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靚媽精明眼｜必買之選

歐陸名牌手袋專門店TWIST將於10月1日在尖沙咀iSQUARE國際廣場展開一場盛大的黃金周瘋狂大減價活動，多款精選名牌手袋低至1折，必買之選有Balenciaga、Gucci、Bottega Veneta、Fendi、Chloé、Tory Burch和 Alexenda McQueen等，有oversize亦有小巧型款式，適合不同場合配搭。

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由9月28日至10月1日，TWIST將提供額外8折優惠（指定貨品除外），包括2025秋冬季最新款式的手袋，如Bally、Chloé、Tory Burch、Gucci、Burberry和Moschino等，價格低至$1,500起，比專門店減價還要平宜。

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