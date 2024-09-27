文娛推介｜葉童黃德斌黑色舞台劇11月公演　手機連繫劇情與觀眾沉浸互動

▲ 葉童與黃德斌將於11月首度合作，主演進念二十黑色舞台劇《唔講得》。(曾耀輝攝)

由葉童、黃德斌首次攜手合作主演的進念二十黑色舞台劇《唔講得》將於11月公演。故事由二十面體聯合藝術總監胡恩威親自改編和執導，並由陳善之監製，陣容組合相當新鮮，加上演出首次將5.5G網絡引入劇場，將為觀眾帶來嶄新的科技劇場體驗。日前劇中演員葉童、黃德斌、導演胡恩威以及監製陳善之出席舞台劇記者會後接受專訪，分享《唔講得》的創作經過、意念和感想。

《唔講得》舞台劇企劃起源於胡恩威在疫情過後，到訪上海話劇藝術中心，當時藝術中心的藝術總監喻榮軍創作出新劇目《不可說》，並身兼導演，而胡恩威則受邀欣賞。當他欣賞過《不可說》後就認為劇種頗為特別︰「它是循着話劇型式去做，內容包含懸疑劇的成分，講述三角戀之餘又會有黑色幽默以及牽涉男女關係等內容。」胡恩威一直都希望跟喻榮軍合作，因此向他提議將《不可說》改成廣東話版本。胡恩威認為廣東話跟普通話存有分別，如以廣東話演繹會存有幽默感，會顯得相當得意有趣。最後經一輪商討後就決定埋班公演。

▲ 胡恩威將喻榮軍的原著作品《不可說》改編成廣東話版本《唔講得》，並邀得陳善之擔任監製。(曾耀輝攝)

改編自原著《不可說》

胡恩威透露《唔講得》跟原著《不可說》的內容未有大改動︰「只有部分故事情節和語言上的調整，但基本上都差不多。」當監製陳善之收到胡恩威的劇本後，直言有「好想做」而且「好好睇」︰「故事似乎在講述三角戀關係，又似乎在講述夫妻關係，又似乎在講述父子關係，包羅萬有，而且故事有趣在於當你以為進入了文藝的世界，突然你又會發現進入了懸疑的世界，當你以為進入了懸疑的世界，又突然進入了幽默的世界，但最後你會發現其實整個故事卻是一個荒旦的世界。」

他認為在故事中荒旦的感覺流露着一種孤寂︰「這種孤寂的感覺或源於原作者喻榮軍經歷了疫情國內封閉的情況，產生出孤寂和被隔絕的感覺，令到他變得天馬行空，而創作出《不可說》，相當值得觀眾欣賞。

選角皆具神經質特點

於是陳善之就與胡恩威商討《唔講得》的演員班底，他形容整個劇本都有好多對白，好似打乒乓波一樣球來球往，並令他第一時間想起葉童︰「她真的很適合做這齣劇，她具有一種神經質和童真，而且她有多年且成熟的演出經驗。」陳恩之又相當欣賞擔綱男主角的黃德斌︰「多年來睇過德斌不同的電視劇和電影作品，而且他以往演出舞台劇時，感覺都好有趣。」

▲ 日前，《唔講得》導演胡恩威、監製陳善之聯同一眾演員出席舞台劇發布會。(曾耀輝攝)

他又大讚本來就屬於進念的演員楊永德（David）︰「他過往所演繹的舞台劇作品皆是上乘之作！」而胡恩威又希望在舞台劇中加入音樂的現場演奏，兩人經商討後，認為口琴是個不俗的選擇，因此找來精於演奏口琴的演員李俊樂（Gordon）參演《唔講得》。陳善之認為進念一直帶領觀眾欣賞在意念上還是實際製作上的新事物，因此整齣《唔講得》都會讓觀眾感到賞心悅目。

將新科技引入劇場

今次《唔講得》舞台劇加入了不少創新的科技元素在內，文化中心大劇院安裝了一套全新的「沉浸式音響」，可以營造出空間音效，胡恩威指︰「聲音上的處理要在劇場才能夠做得到這種效果，而不是我們隨便在家聽耳機能夠聽得到。」其次劇場增設一款新式鐳射投影技術，胡恩威形容︰「這種技術的特別之處在於連平時未能投影的地方都能夠投影得到。」另外，胡恩威直言︰「過往在舞台演出中，經常會見到台下觀眾使用手機，所以我想將觀眾手機連繫到劇情上。」劇團得到和記寬頻贊助網絡服務，該網絡如胡恩威所言，可串連手機，讓觀眾即時跟劇情有互動，相當有趣。

▲ Ceci認為《唔講得》相比以往的舞台劇有較多對白，而且雖然只飾演一個角色，但又好似分飾多角，花費較多體能和精神去演出。(曾耀輝攝)

葉童德斌首次合作

至於劇中兩位主角葉童，黃德斌在記招後亦分享他們創次參演的過程和感受。Ceci自言向來喜歡演舞台劇，當收到《唔講得》劇本時感到相當興奮，覺得劇本好有發揮︰「進念的創作一向都頗為新穎，無論是舞台設計還是製作都為演員帶來新的嘗試和挑戰。」

至於男主角德斌對於能夠演出《唔講得》感到開心且奇怪︰「進念一向予我感覺前衞，諗都無諗過他們會找我演出，加上後來知悉能夠跟葉小姐等演員合作，因為我好喜歡跟不同單位合作，所以感覺好得意。」

今次是Ceci跟德斌首次合作，她直言初跟德斌見面時感覺對方較「cool」，她更因德斌「cool」的一面而誤會他是擔綱劇中另一較沉靜的角色。Ceci補充指︰「其實跟德斌相處下去，會慢慢發現他大男孩且可愛的一面。」而德斌就笑言︰「我細細個就睇葉小姐做戲，她亦是幾屆影后，所以都有壓力，但相處得耐，就會覺得合作得相當舒服。」

▲ 德斌相隔數年再出演舞台劇，直言既興奮又感到壓力。(曾耀輝攝)

以往較少演出舞台劇的德斌直言舞台有一定挑戰性︰「上次舞台劇已經是一個好大的挑戰，今次《唔講得》的對白特別多，劇情又相對轉折，而且跟電影不同的是，舞台劇要一氣呵成。」在旁的Ceci笑着表示贊同︰「今次我都有好多對白要講，而且最困難的地方在於，雖然我飾演一個角色，但又好似分飾多角一樣，頗花費體能和精神去演出，相當具挑戰性。」兩人又一同呼籲劇迷一定要入場支持《唔講得》。

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