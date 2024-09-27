超市優惠｜惠康一連7日免費派雪糕 簡單1步即可換領3款口味任選
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【超市優惠/雪糕優惠/惠康/Meadows/靚媽精明眼】惠康自家品牌Meadows推出全新中式糖水雪糕杯系列，3款口味包括陳皮紅豆沙、薑汁撞奶及椰香厚奶。惠康更推出限時活動，一連7日免費送雪糕，只要簡單一步即可換領，即睇詳情！
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超市優惠｜Meadows全新中式糖水雪糕
惠康自家品牌Meadows以中式糖水為靈感，推出全新3款雪糕杯，口味包括陳皮紅豆沙、薑汁撞奶及椰香厚奶，神還原經典糖水。3款雪糕均無添加人造色素，陳皮紅豆沙雪糕有陣陣陳皮果香，再加上紅豆香甜味；椰香厚奶雪糕配上椰絲，味道味道清香，椰香四溢；薑汁撞奶雪糕薑味濃郁，口感醇厚絲滑。
超市優惠｜惠康一連7日免費派雪糕
惠康更推出限時活動，免費送出中式糖水系列雪糕，由10月1日至7日，只要於惠康Facebook專頁留言「WOWTUE」，即可換領雪糕杯一盒（100毫升x 3杯），任選一款口味。
超市優惠｜惠康免費派雪糕詳情
活動日期：10月1日至7日
換領地點：惠康分店
換領方法：於惠康Facebook專頁留言「WOWTUE」
活動連結：【惠康Facebook專頁】
超市優惠｜惠康最新限時禮遇
買任何產品滿$100，即可享以下優惠：
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