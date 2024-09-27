升學就業｜見工面試題「五木叫什麼？」女生妙答即獲聘　求職顧問指考驗1能力：忌答「不知道」

▲ 內地有一企業的見工面試題考起眾考生，最終一女生的回答突破框框，成功被錄取。

【見工面試/見工準備/面試題目/招聘/求職】Mommy成日被朋友問求職意見，好驚答錯問題。的確好多公司都出盡法寶想出千奇百趣的問題，希望找到合適的真命天子為公司效力。最近Mommy發現內地有一條面試題目：「兩木叫林，三木叫森，五木叫什麼？」，引起網民熱議，有人認為跟工作風馬牛不相及，有人則說這類公司喜歡刁難人，失敗也罷。不過當時有兩名女考生答出了令面試官滿意的答案，網友們知悉其後均表示，「心服口服！」

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見工面試問題｜兩木叫林，三木叫森，五木叫什麼？

綜合內地媒體報道，某一大型企業在招聘人材時，問了一個問題「兩木叫林，三木叫森，五木叫什麼？」令到不少考生也呆住，有人抓破頭也回答不了什麼來，有人感到羞怒直懟對方，「我是來面試的，不是來猜謎字謎的！」

▲ 內地一企業的見工面試題：「兩木叫林，三木叫森，五木叫什麼？」令到不少考生也呆住。（《大叔的愛》劇照）

見工面試問題｜一女生回答「森林」突破框框

經過一段時間後，終於有兩名女大學生給出面試官感到滿意的答案，其中一名女生回答，

五個木，應該叫『梧』。

另一名女生顯得更為靈活變通，沒有被問題所局限而只回答一個單字，

我覺得五個的話，可以叫『森林』。

最後，兩名女生的也被當場錄取。

▲ 《羅曼史是別冊附錄》劇照

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見工面試｜求職顧問：主要考臨場反應

台灣的《Career就業情報》顧問臧聲遠曾指出，有時公司會提問很多好像與工作無相關的問題，但此類問題考驗的就是臨場反應、求職者的靈活度，基本沒有一定的答案。

臧聲遠也教路，如果對面問題著實想不出一個恰當的答案，亦應保持禮貌地直接表示自己無法回答，但同時可以向對方說出自己一些想法等等，這些也有助在面試官前加分。他特意提到，不可表現得十分生氣，也不應質疑對方，也不可以被嚇傻地什麼回應也沒有，這樣被錄取的機會會大大減低。

而求職網《yes123》發言人楊宗斌也指出，選擇不回答創意性的題目並不是好的方法，因為這些都是考驗其危機處理能力，理想做法是態度客氣地詢問面試官題目的用意，希望從中可以套取到一些資料而去慢慢嘗試答出一個令對方滿意的答案，這些印象分會為整個面試加分不少。

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