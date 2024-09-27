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夫妻關係｜賈曉晨半夜透露心臟不適　JJ親解鬧爆老公樊少皇背後原因

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

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賈曉晨親解鬧爆老公樊少皇的背後原因！

【夫妻關係/賈曉晨/樊少皇/力皇/婚變界KOL】41歲的賈曉晨（JJ）於2016年與「力王」樊少皇結婚，二人育有兩女，惟JJ經常發文放負批評老公，有不少網民戲稱她是「婚變界KOL」。

夫妻關係｜賈曉晨半夜透露心臟不適

JJ日前再度「發功」於小紅書力數老公樊少皇，當中包括「情高低、不會哄人、比睡覺第一快、處理家務第一慢……」等等，JJ更笑稱老公不會看到留言：「吐槽完就算了，千萬別讓自己傷心，其實也沒什麼好傷心的，今年唯一讓我傷心的事情就是我的兩隻狗走了…」，另外又指自己太焦慮致心臟不適。

星二代︱賈曉晨晒大女校服照網民盛讚超高顏值　1種愛好被指嬌生慣養

賈曉晨親解放負的背後原因！（小紅書截圖）

夫妻關係｜JJ：證明你在乎我

或許公審老公引來評擊，昨日JJ就發文解釋一番，文中提及老公幫他按腳時，就一邊按一邊埋怨：「我幫你按摩你還網上罵我。」而她就回應老公：「罵這個字可用的不對，我只是敘述事實！」

接著JJ就解釋數宗罪的背後含意：「情商低，不會哄人，證明你也不會哄別人對吧！記不住路、記不住約好的事情，記不住家里所有做過的事情，這才證明你更需要我對吧！搞不定孩子，這不很正常嗎，這個世界上有誰能搞得定孩子呢！至於氣死我為人生目標這件事情，即磨練你、又磨練我，我們一起變得更堅韌，多好！我不開心你更不開心，證明你在乎我呀！」

【育兒心得】賈曉晨酒後吐心聲 呻湊女3大辛酸：出街精神緊張

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JJ續說：「給我拍照世界第一醜，起碼是第一，我永遠記得！！說話噎死我，聊天終結者，這可不是我說的，是你好朋友說的，比睡覺第一快，這沒啥呀，反正每次你先睡著兜兜團團都會把你再叫醒，處理家務第一慢，這不證明你常常在外面工作沒機會處理家務嗎！這麽忙還顧家，多好的人呀！！！哎呀媽呀累死我了，為了婚姻，容易嗎？」

似乎JJ所謂的吐槽只是反話，是夫婦倆耍花槍而已，不過JJ曾於活動中談及夫婦關係，她直言夫妻間面對不少生活瑣事，每次發洩完也息事寧人，而老公樊少皇每次做錯事也買包包賠罪，十分識趣。

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