膽固醇｜壞膽固醇無明顯徵狀　瘦人年青亦可高危

▲ 要知悉體內膽固醇狀況，可透過驗血作診斷。如家人有心血管病史或曾驗出壞膽固醇過高，應多加留意日常生活飲食習慣。（iStock）

膽固醇有三兄弟，包括高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C，俗稱「好膽固醇」）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，俗稱壞膽固醇），以及三酸甘油脂（TG），除了好膽醇固醇，其餘兩種都不能積聚過多，否則堵塞血管與血流，有損健康。

對於膽固醇原來人們對此誤解不少，最普遍一項是：瘦人和年輕人不會出現壞膽固醇過高。

▲ 李先生患上冠心病後，才意識到壞膽固醇過高可以無病徵，就算「通波仔」後，也不會暴飲暴食。（周美好攝）

70歲的李先生退休前是文職人員，身形一向適中，注重運動。去年年尾打算在屋苑會所游水，更衣時感到左上胸突感「乸住痛」，維時了30秒消失，不以為意。但後來想到這可能是心絞痛徵狀，馬上求醫，沒料到經電腦掃描確診患冠心病，主要一條血管栓塞了7成，也有兩條血管出現鈣化現象，對健康一直甚佳，恒常有打乒乓球和游水的他來說，感到難以置信。

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醫生為他處方「薄血丸」、降血壓及降膽固醇藥，以預防心臟病發，考慮了幾個月，今年7月接受「通波仔」（冠狀動脈介入治療手術）。「現在回想，其實自己都疏忽，因我的媽媽有血壓高及中風歷史，有家族史卻沒有關注。」他確診冠心病後也開始關注壞膽固醇水平，透過恒常運動、注意飲食、按照醫囑服藥，成功將壞膽固醇水平控制至0.8mmol/L。

▲ 醫生指膽固醇高低，遺傳是其中一個因素，因此有十多二十歲的年輕人都有高膽固醇問題，三十多歲需要「通波仔」也非罕見。（iStock）

半數港人對LDL水平「矇查查」

「關心您的心」最近訪問1,300多名曾出現壞膽固醇過高的香港市民，調查結果顯示，逾半曾驗出壞膽固醇過高的港人，並不清楚自己目前的壞膽固醇水平，亦有高達五成二人不知道醫生為其設定的控制目標，反映病人對監察壞膽固醇水平的關注度不足。

調查亦發現，病人對壞膽固醇診斷及控制目標等方面普遍存有誤解，在治療過程中參與程度偏低，有機會影響壞膽固醇控制，增加患上心血管疾病的風險。

▲ 心臟科專科醫生王國耀指，壞膽固醇超標可以無任何徵狀，有些人到出現心絞痛或心臟病發時才發現。（周美好攝）

關注1：任何年齡體形都可壞膽固醇超標

心臟科專科醫生王國耀表示，一般而言，壞膽固醇過高患者的身體通常沒有任何警號，需透過驗血作診斷並及早治療。其實任何年齡，高矮肥瘦，都有機會壞膽固醇超標。故此，市民不應因年輕或體重適中就對心血管疾病掉以輕心，應定期進行包括驗血在內的身體檢查，留意膽固醇水平變化；如家人有心血管疾病病史，更應多加注意。

關注2：壞膽固醇目標水平非人人相同

調查亦發現，約四成人錯誤相信所有人的壞膽固醇目標水平是一樣，亦有39%受訪者不知道對曾經歷心血管疾病相關事件（如心臟病發）的患者而言，理想的壞膽固醇水平為低於1.4mmol/L及原本水平一半或以下。也有近68%受訪者，不知道壞膽固醇水平其實愈低愈好。

▲ 9月29日是世界心臟日，心臟病友互助組織「關心您的心」發布有關香港人壞膽固醇關注度的最新調查結果。（周美好攝）

王醫生續指： 「壞膽固醇的理想水平會因應病人自身的心血管疾病風險而有所不同。根據歐洲心臟病學會ESC建議，有較高心血管疾病發生風險人士應更積極控制壞膽固醇，例如極高風險患者如曾經歷心臟病發或中風，就應將壞膽固醇水平降至1.4mmol/L以下及原來水平一半或以下，亦應主動向醫生了解壞膽固醇的控制目標，求診時清楚告訴醫生個人及家族病史，並定期覆診與醫生商討治療成效，遵從指示用藥。」

關注3：對控制壞膽固醇水平注射藥物欠認知

調查亦顯示，病人對治療選項的認知略為不足。超過六成受訪病人從未聽過用於控制壞膽固醇水平的注射藥物。不少病人對注射藥物抱有誤解，57%人誤認為注射藥物屬於高度實驗性質， 53%人誤認為注射藥物有很多副作用。

▲ 過多的壞膽固醇和三酸甘油脂會在動脈血管壁堆積形成粥樣斑塊，造成血管狹窄、血流受阻，引致心絞痛發生。（iStock）



王醫生表示，除了以傳統口服藥物治療如他汀類（Statins）控制壞膽固醇水平外，注射藥物亦有多年臨床應用經驗。醫生可採取循序漸進的治療策略，以傳統口服藥物配合皮下注射的PCSK9抑制劑協助病人有效降低壞膽固醇。

▲ 05：帶氧運動包括跑步、游泳、踏單車、跳舞、耍太極等可增加體內好膽固醇水平。

PCSK9是促進肝臟表面壞膽固醇受體進行新陳代謝的蛋白酶，透過抑制PCSK9運作，加快肝臟移除血液中的壞膽固醇。如病人已使用他汀類藥物治療至最大可耐受劑量，並合併使用膽固醇吸收抑制劑，但壞膽固醇仍未達標，醫生可以合併或單獨採用皮下注射降膽固醇藥物 PCSK9抑制劑，以盡快將壞膽固醇水平降低至理想水平。