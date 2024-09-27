襲擊｜大埔中學老師陸運會調解期間失控　涉襲擊15歲男生右手骨折被捕

▲ (康文署圖片)

大埔有中學老師涉陸運會襲擊學生被捕。據悉，案發在本周三（25日），學校在大埔運動場舉行陸運會，有兩名學生發生爭執，一名體育老師調解期間，懷疑襲擊一名15歲男生，導致男生右手骨折，其家長得知事件後報案。警員在昨日（26日）以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕該名57歲趙姓老師。

▲ 今日（27日）凌晨疑涉事男生的家長在「大埔TAI PO」Facebook發帖。

消息表示，事發於當日下午2時，男生與另一名中四女同學在運動場的看台聊天，期間男生取笑女同學的學術成績，女生續向趙老師投訴。趙老師調解期間突然情緒失控，捉住男生的頸將其推倒在地。

男生受傷但沒有即時求助，至回家後將事情告知母親，再前往大埔那打素醫院接受治理及報警。翌日（26日）仍然是學校陸運會，警員在上午11時，在大埔運動場拘捕該名涉案老師。

今日（27日）凌晨疑是涉事男生的家長在「大埔TAI PO」Facebook發帖，稱有學生在學校遭教師拳打腳踢，現已報警及到醫院驗傷，X光檢查發現有骨裂的情況，呼籲如有家長發現同樣情況，可與他聯絡。

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