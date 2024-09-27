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減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法

【減肥/瘦身/運動/增肌/腹肌/減肥飲食/網紅/韓國/Youtuber】最强復仇！擁有火辣「沙漏型」身材的韓國美女Youtuber Jini，中學時是一名重達220磅的肥妹，不愛運動且常常暴飲暴食，最後慘遭男友嫌棄出軌而分手，同時Jini也因肥胖出現健康問題。在雙重打擊之下，她勵志開始減肥，最終成功在2年内減走半個自己，變身肌肉索女，引來前男友回頭再追求；但Jini則霸氣拒絕，表示減肥是「為了自己」，並透過經營YouTube頻道，公開自己「0節食」練成川字腹肌及蜜桃臀的瘦身大法。

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暴飲暴食不運動  體重飆升遭男友抛棄+現健康危機

Jini在YouTube影片中透露，自己從小就不愛運動，因為懶惰，連每日上學走幾層樓梯到五樓的課室，對她來說都很痛苦。加上她體育課考試永遠拿最低分，也讓她更想逃避運動。

此外，Jini還是一個吃貨性格。她透露自己非常喜歡吃炸雞喝啤酒，在中學至大學入學階段，因暴飲暴食的習慣加上缺乏運動，令她的體重從143磅飆升至220磅；Jini當時的男友因此感到嫌棄，最終更「劈腿」分手收場。

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儘管被前男友拋棄，但Jini當時還覺得自己很年輕，胖一點也沒問題，直至她體檢時被診斷出椎間盤凸出。在愛情與健康問題雙重打擊下，Jini終於痛定思痛，下定決心減肥。

「0節食」2年蛻變成火辣女神  引前男友求復合

Jini開始為期2年的減肥之路，在最初也並非快速見效，而是分成許多階段慢慢減。Jini表示，自己難以放棄澱粉和碳水化合物，於是先嘗試三餐正常吃，只戒掉零食與宵夜。又因不愛特意去運動，所以將運動生活化，平時多爬樓梯及多走路。

僅僅是改變了一部分生活習慣，Jini就已在頭3個月就減走約53磅；接著休息半年，在學校假期時再減22磅。近一年的時間，Jini就減掉約75磅。到了第二年，她成功減掉半個自己，體重由220磅回落至110磅，至今無復胖；她亦從一個討厭運動的女孩，變成了運動型女神。

在減肥過程中，Jini沒有節食、沒有服用減肥藥物，憑藉乾淨的日常飲食及健身塑形，Jini從原本的水桶身材養成了令全世界女生都羡慕的「沙漏型」身材，擁有超級分明的肌肉線條，尤其是川字腹肌及蜜桃臀，可謂女性魅力大爆發。

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蛻變後的Jini不意外地引來前男友回頭求復合，但Jini毫不猶豫地霸氣拒絕「回頭草」，表示減肥只是「為了自己」。她之後透過經營YouTube頻道Instagram專頁，不私藏地分享瘦身經驗，包括飲食及運動方法，鼓勵女孩們都要健康瘦。

公開7招減肥秘訣

很多人為了想要快速獲得減肥效果而無所不用其極。作為過來人，Jini誠摯相勸：「心急是最大的敵人」。她認為，減肥應按部就班，將好習慣貫徹於日常生活，享受過程才可持之以恆。而她本人就有7大秘訣，在不節食、不服藥的情況下，有效幫助瘦身塑形：

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