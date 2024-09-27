北上注意︱廣東省9月錄1400宗登革熱　3大港人熱門城市成重災區【附9款消委會安全驅蚊劑】

【北上旅遊／北上遊玩／登革熱／廣東省／佛山／廣州／中山】北上注意！衞生署衞生防護中心表示，本港9月錄得12宗登革熱輸入個案，而廣東省在過去3個月登革熱個案有持續增加跡象，呼籲有計畫北上遊玩的市民，要留意目的地感染情況，並採取適當防蚊措施。

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北上注意︱廣東省9月錄得過千宗登革熱個案

衞生防護中心表示，今年廣東省在7月及8月分別錄得233宗及1220宗登革熱感染個案，大部分屬本地感染個䅁；廣東省疾病預防控制中心資料進一步顯示，本月截至15日，廣東省已錄得超過1400宗本地登革熱個案，當中以佛山、廣州及中山錄得較多個案，分別為296宗、148宗及87宗，而深圳亦錄得37宗感染個案。有廣州市民受訪表示：

小朋友經常出去公園的話，我會讓她穿防蚊褲或者塗驅蚊液，盡量不要讓她把皮膚暴露在外面。

另有市民透露會做足防蚊措施：

戶外的話會讓他塗防蚊油，家裡面也會注意一下，清理花盆的積水，會多留意，家裡也已安裝紗窗，應該沒有那麼多蚊子（進屋）。

北上注意︱亞洲地方感染個案顯著增加

最新監測數據顯示，部分亞洲地方與去年同期相比，今年錄得的登革熱個案顯著增加。根據新加坡衞生部資料，當地於今年1月至9月14日期間，共錄得11,847宗登革熱個案，較2023年同期錄得的6,755宗為高。馬來西亞今年1月至9月7日期間，共錄得98,442宗登革熱個案，較2023年同期增加19.3%。

中心發言人提醒市民外遊時提高警覺，採取適當防蚊措施，除了可預防登革熱之外，亦可預防其他蚊傳疾病如日本腦炎、寨卡病毒感染、瘧疾等。

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北上注意︱醫生教4個蚊咬止痕妙法

據本港衞生防護中心資料顯示，登革熱經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區。病毒潛伏期為3至14天，通常為4至7天。登革熱病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。有部分人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯病徵，有些人則只會有發熱等輕微病徵，例如兒童發病時或會出現一般性的發熱症狀及出疹。

對於蚊咬止痕貼士，本港皮膚科專科醫生林嘉雯曾受訪解釋，蚊會利用口器穿入皮膚，並注入唾液，防止血液凝固，而唾液中的蛋白，會使人體的免疫系統產生反應，導致蚊咬位置紅腫痕癢。林醫生指，常在戶外活動或工作、抵抗力較差人士，及免疫系統未成熟的嬰幼兒，均為被蚊咬的高危人士。在外地被蚊咬，亦有機會因不適應當地蚊蟲品種，有較強烈的痕癢反應。至於止痕方法，林醫生有以下建議：

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北上注意︱4類人易被蚊叮咬

台灣美麗信義皮膚科主治醫生曾奕騰曾接受健康資訊網站《今健康》訪問指出，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

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北上注意︱4個方法驅趕蚊蟲

本港「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾接受《晴報》訪問指，通常雌蚊才吸血，有些蚊種嗜吸人血，而有些則嗜吸動物血；蚊屬於一種病媒，常見的蚊傳疾病有︰瘧疾（Malaria）、登革熱（Dengue Fever）、日本腦炎（Japanese Encephalitis）。

蚊喜歡出沒在大型植物、積水、死水附近。蚊患問題視乎居住環境而受影響，如果附近有地盤、斬樹，或剪草等工程，可能會增加蚊蟲滋生，建議安裝蚊網，否則要保持門窗常關。鄭國鏗指，三帶喙庫蚊或多斑按蚊較常出現在近郊，大多數由門窗入屋；而市區出現的常見蚊子為白紋伊蚊。

Henry建議市民可循以下4個方法驅趕蚊蟲：

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