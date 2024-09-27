港女用支付寶搭港鐵　大意做錯一件事被罰款$1000：好唔甘心

▲ 一名成年港女自稱搭港鐵不小心用小童價入閘，結果斷正被罰款。

日前，一名港女在Threads發文稱「一朝早喺地鐵狂喊」，表示自己因為沒有足夠現金去增值八達通，於是改用支付寶掃QR Code入閘。可是，她卻忘記手機支付寶原先設定為小童票，沒細睇下就直接掃描入閘，結果斷正。

該位港女在Threads上傳的一張罰單，並形容自己因為「窮到冇錢入八達通」，所以改使用支付寶掃QR Code乘車碼入閘，可是因為一時大意用小童特惠車票二維碼違反港鐵附例，職員隨即向她發出該告票，被罰款1000元。

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▲ 成年港女用優惠價入閘被罰款。

網民意見兩極

她無奈指自己「好黑仔啊」並指罰款「重手」表示：「你話罰我500我都冇咁辛苦啊，1000啊，我可以捱到唔知幾多日啦」，更表明「好唔甘心」。

但很多網民卻不對她表示不同情，分別質疑樓主寫道：「扮乜呀，擺明有心set做小童㗎啦」、「又會咁啱得咁橋」、「詐傻扮懵，罰雙倍啦」、「怪地鐵？怪地硬啦！」、「我唔信，成人點會買小童票？九成九想博大霧」。

但另一方面也有網民同情樓主，並為她解釋表示：「支付寶乘車係唔知點解會set咗小童，我都試過搭咗幾次先留意到點解咁平，先知原來set咗小童，好彩冇俾人捉到」、「我都試過，早上帶女返學通常帶張八達通就出門，點知去到馬鐵個女冇帶八達通。我用支付寶set小朋友比（畀）佢入閘」、「我試過，幫完個女用支付寶俾，第2日用唔記得轉返，無仔女嘅當然唔會明」。

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