食不安心｜台灣八方雲集爆回收桶裝酸辣湯　前員工怒數「10宗罪」總部：即日起終止加盟

▲ 八方雲集爆回收桶裝酸辣湯，前員工怒數「十宗罪」，總部：即日起終止加盟。

【八方雲集／台灣／食用安全／酸辣湯／水餃／鍋貼／口罩／手套】台灣八方雲集爆食安問題。有一名前員工爆料指，八方雲集新店（玫瑰店）未按照總部制定的SOP（標準作業流程）作業，甚至還用回收水桶裝載剛煮沸的酸辣湯。對此總公司回應，該分店即日起終止加盟合作關係。

最新影片推介：

八方雲集食安｜前員工怒數「十宗罪」

台灣八方雲集一名前員工近日在社交平台上爆料，怒數八方雲集「十宗罪」。她指，9月開始在新店玫瑰店上班，結果在19日因不接受調職而被迫辭職。

她指出，該店未依照正常流程及SOP操作，店長甚至讓員工「自己看自己學」，店内３位阿姨教的方法都不同，讓事主震驚於連鎖店的離譜職員訓練。

▼ 點擊圖片放大 +2

除了職員培訓問題，各種衛生問題更令事主噁心，不僅徒手分裝小菜、包水餃和鍋貼時沒戴口罩、手套，甚至還用回收水桶裝剛煮沸的酸辣湯，讓她直呼「這幾天我到底是看到什麼！聽到什麼！」

點擊下圖睇八方雲集「十宗罪」：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

事主在19日向八方雲集總部反映上述問題，但一直未得到後續處理及回應，最後於23日聯繫食安局與媒體，更表示：「以後絕對不會再吃八方雲集了。」

更多相關報道：食用安全丨台灣掀「蘇丹紅」辣椒粉食安風波 八方雲集及海底撈牽涉其中

八方雲集食安｜總公司回應：即日起終止加盟

對此，八方雲集總公司作出回應，強調公司非常重視旗下各餐飲店的食安，新店玫瑰店未依照總部SOP標準操作，已違反加盟合約，即日起終止加盟合作關係。

新北市衛生局表示，23日已前往該店稽查，現場個人物品未在專區存放、食材保存未覆蓋等缺失，已責令業者製作食品應避免交叉污染及確實清潔容器，未改正可依違反《食安法》處6萬元以上、2億元以下（新台幣）罰款。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5