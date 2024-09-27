親子自助餐｜香港萬麗海景酒店自助餐買一送一優惠　人均$266起歎蟹腳/龍蝦/燒牛肋骨

▲ 香港萬麗海景酒店自助餐買一送一優惠，人均低至$266起。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港灣仔萬麗海景酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】周末假期，最適合一家大細食自助餐，歎住冷氣品嚐美食。香港灣仔萬麗海景酒店推出自助餐買一送一優惠，人均$266起任食蟹腳、麵包蟹、蒸焗龍蝦、新加坡辣椒蟹等美食，即日起至10月3日於KKday開售，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店自助餐買一送一

香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室9有呈獻「南洋小島自助午餐」，精選推介龍蝦喇沙、蟹腳及時令冰鎮海鮮，還有燒牛肋骨、肉骨茶、胡椒蝦等熱葷，一級多款特色甜品。

10月4日起供應全新「蟹」逅深海秘境自助午餐，美食包括雪蟹腳、麵包蟹、青木瓜蟹肉蟹籽沙律、越式蕃茄蟹肉湯粉、蟹肉蒸蛋、炸軟殼蟹小漢堡伴椰菜絲沙律，還有一系列特色甜品。

自助晚餐亦同樣有買一送一優惠，除了提供多款海鮮、刺身，更無限量供應新鮮蒸焗龍蝦。

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自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：9月27日12:00至10月3日 23:59

用餐日期：9月28日至10月17日

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室

【KKday 買一送一】南洋小島/「蟹」逅深海秘境自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

星期五至日及公眾假期 $646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】南洋小島/ 「蟹」逅深海秘境自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至四 $586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

星期五至日及公眾假期 $646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】南洋小島/ 「蟹」逅深海秘境自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期一至四 $970/2位，平均$485/位（原價$1,778/2位）

星期五至日及公眾假期 $1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位）

預訂網站：【按此連結】

【KKday 買二送一】南洋小島/ 「蟹」逅深海秘境自助晚餐

用餐時間：18:30 – 22:00

優惠價：

星期一至四 $1,860/3位，平均$620/位（原價$2,667/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,953/3位，平均$651/位（原價$2,799/3位）

預訂網站：【按此連結】

（以上價格已包括原價加一服務費）

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