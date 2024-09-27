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沉冤得雪丨世上服刑最長死囚　前拳擊手捲一家四口滅門案56年後還清白

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【靜岡縣／滅門案／袴田巖／死囚／冤獄】日本靜岡縣1966年曾發生一宗一家四口滅門慘案，警方事後拘捕了一名叫袴田巖（Iwao Hakamada）的疑兇，他在2年後被判死刑，不過死刑一直未被執行，他亦因此被指是「世上服刑最久死囚」。期間，相信弟弟是無辜的胞姐袴田秀子，多年來一直為他申冤，而在2024年9月26日，日本靜岡地方法院因一個關鍵，終推翻56年前、即1968年的死刑判決，改判袴田巖為無罪。

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綜合日本傳媒報道，現年88歲的袴田巖，年青時曾是一名拳擊手，1961年於靜岡的味噌加工廠工作。不過，他的人生於1966年發生大逆轉，因他的老闆一家四口在家中被人殺害，他被指為滅門慘案疑兇，在1968年更獲判死刑。由於死刑一直未有執行，袴田巖又被稱為世上被關押時間最長的死囚。

此後袴田巖在死囚牢房中度過了48年之久。起初，他於庭上否認殺人，並稱自己遭警方審問20日，是在屈打成招下認罪。袴田巖多次提出上訴，試圖撤回供詞，但均被駁回；服刑期間，其胞姐袴田秀子多年來堅持為他奔走申冤。直至2014年，袴田巖的辨護律師指出，兇手所穿衣服上的血漬與袴田巖的DNA不符，懷疑當年的調查員偽造證據，靜岡地方法院認為，袴田巖案中的關鍵證據出現疑點，於是批准重審。而在等待審理期間，袴田巖也因健康理由，在被關押48年後獲釋。

案件直至2023年才正式開始重審，屬關鍵證據的5件衣物，法院認為它們是捏造證據，至2024年9月26日，日本靜岡地方法院才終於推翻56年前、即1968年的死刑判決，宣判袴田巖為無罪，而袴田巖經過多年漫長等待，才正式迎來清白。

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因一關鍵證清白

案中關鍵的染血衣物，是警方在案發超過一年後，才在工廠味噌桶內找到，加上衣物上的血迹亦與袴田巖不符，因此一直存在爭議。更重要的是，2023年法院認證的科學實驗表明，在味噌浸泡逾一年的衣服會因為嚴重發黑變色，根本無法發現血迹，認為捏造的可能性非常高。因此靜岡地方法院在9月26日的判詞中，不但宣告袴田巖無罪，並直指他當年的供詞及5件衣服，相信也是偵查機關捏造。

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