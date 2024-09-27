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騙案｜詐騙洗黑錢集團氹買加密幣　最少39人受害單宗最多呃$160萬

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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警方檢獲一批犯案工具。(曾秋文攝)

警方為打擊加密貨幣相關詐騙及洗黑錢案，展開代號「聯鬥」行動，黃大仙警區重案組麥寧峰高級督察表示，加密貨幣案佔整體騙案約7%，黃大仙警區在本月19至26日展開行動，瓦解一個利用加密貨幣洗黑錢犯罪集團，拘捕18男7女（19至65歲），報稱地盤工、侍應及無業。被捕人包括一名集團主腦、3名骨幹成員及21名傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「洗黑錢」罪。檢獲逾20部電子設備、兩個加密貨幣冷錢包。

調查發現涉案犯罪集團涉及最少39宗詐騙案，其中損失最大金額為160萬元，一名女售貨員經11次轉賬給騙徒購買虛疑貨幣。集團由去年5月開始營運，利用傀儡資料開設銀行及加密貨幣戶口，將詐騙案所得金錢存入傀儡戶口，隨即用同一個傀儡資料開設交易所戶口進行用戶交易，利用犯罪得益購買加密貨幣。另有骨幹成員把加密貨幣，透過同一個平台或冷錢包轉移到主腦戶口。此外，發現集團在交易所平台開設的戶口是空殼公司開設，進一步隱藏身份。

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