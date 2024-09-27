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生命影響生命｜男歌手周殷廷展開一年School Tour義演　首站到訪扶輪中學獻唱《晨星》師生齊起哄

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

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周殷廷展開School Tour的第一站，親到中華基督教會扶輪中學，與150位中五、中六生見面，分享奮鬥經歷，並鼓勵學生們追尋夢想。

周殷廷（Yan Ting，下稱YT）早前宣佈會展開School Tour義演，鼓勵一眾莘莘學子。日前，YT展開School Tour的第一站，親到中華基督教會扶輪中學，與150位中五、中六生見面，分享奮鬥經歷，並鼓勵學生們追尋夢想。

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會上，YT分享自己的出道如何叩門的經過，亦解釋決定展開School Tour的原因。原來全因一年前收到此校老師的電郵，指有一位女學生不想讀書，但如果周殷廷叫她，她便會讀。YT當時親到學校鼓勵女學生。一年後，他在另一活動上見到對方，她已經考上大學。因為這件事，令他得到啟發，原來自己一句說話可以這麼有力量，便決定展開School Tour義演。

YT除了分享以外，亦獻唱歌曲《晨星》，頑皮的他更即席邀請校長上台一齊合唱，令全場師生齊起哄。校長亦回禮，送上自己創作的一首詩予YT作為感謝。

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YT表示現已收到二百多間學校的邀請，據知全港有四百多間中學，他笑言只要學校找他，，他都會來分享，預計整個School Tour維持一年。而他在分享會臨結束前，亦感謝學生們給他啟發，他承諾大家會上紅館，並說：「我們之後紅館見！」

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