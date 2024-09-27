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天王嫂睇樓｜郭富城老婆參觀啟德新樓盤　方媛盼在港置業：丈夫一定支持我

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方媛（Moka）參觀啟德新樓盤「天瀧」五星級住客會所！

天王嫂郭富城老婆方媛（Moka）忙完兩個女兒的開學事宜，竟然開始留意樓盤！原來方媛正考慮在香港置業，所以閒時會睇樓。她又分享女兒的現況，讀書以外都忙於上興趣班。

方媛早前去視察啟德新樓盤「天瀧」參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」，該會所與法國奢華品牌Baccarat合作，打造全港首個以Baccarat Bar為設計概念的型格酒吧。Moka對Baccarat Bar讚不絕口，十分欣賞會所豪華的設計加上望到有靚海景，坦言很適合帶朋友來把酒聊天。

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Moka表示早前忙於準備小朋友開學的東西，如今兩女已經適應校園生活，自己亦多了時間做喜愛的工作。

問到大寶及二寶的性格及興趣，她表示兩女均有有活潑好動的一面，但姐姐比較好動些，二寶就像自己比較文靜。她透露兩女興趣頗多，除了唱歌跳舞外，也喜歡畫畫和游泳。

郭富城跟老婆方媛都幾恩愛。（IG圖片）

問到她有沒有物業在手，她透露自己及家人於內地擁有自己物業，但主力由父親打理，自己亦考慮在香港置業，因此空閒時也會參觀優質的樓盤。至於會否叫老公買層樓給自己，Moka笑謂是很私人的問題：

不過，如果我想在香港置業，我的丈夫一定支持我。

 

方媛一家四口！（取自微博）

Moka亦不忘形容自己的dream house，她說：「一定需要有海景，也希望周邊有很多綠化設施，和有很充足的配套，主要希望小朋友能有舒適的環境，大人們也可以放鬆一下。我們一家人間中會一起出海，曬曬太陽。我最理想的休閒生活就是多去一些近海的地方，我看見海我就覺得很舒服。」

郭富城方媛一家四口與外父外母同住位於港島大坑道嘉園豪宅，據知郭富城於2001年以約2,698萬元購入嘉園頂樓全層連天台，估計而已升值至逾半億。

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