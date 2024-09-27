STEM比賽丨第四屆聯校智能運動STEM大賽　新增設中、小學親子組別

▲ 屆的比賽除了小學組及中學組，更增設小學親子組及中學親子組，在14天內挑戰10級體能。(有關機構提供)

為了鼓勵學生多參與運動，由中國香港體適能總會及ARCHON聯合主辦「第四屆聯校智能運動STEM大賽」將於12月2日至15日舉行。今屆比賽繼續跨地域於港、澳線上進行，更引入4大元素，包括Web 3.0及NFT奬勵計劃、認識中華文化及永續發展目標文化保育、AI運動檢測平台，以及新增設親子組別，讓家長和子女一同參加體能活動競賽，互相支持和鼓勵，同時有趣地學習STEM，發展創造性及團隊協作能力。

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特色1：增設Web3.0及NFT奬勵計劃 鼓勵學生挑戰10級體能

今屆的比賽除了小學組及中學組，更增設小學親子組及中學親子組，在14天內挑戰10級體能，參賽學生在全程比賽均需配戴 ARCHON ALIVE智能運動健康手環以記錄步數、心率及卡路里等數據。目的是鼓勵更多家長和子女一同參加，培養恒常運動習慣及建立良好的親子關係。

同時，新增Web 3.0及NFT奬勵計劃，學生到達體能活動比賽第5級及第10級，均可領取NFT奬勵。學生的個人平均步數達一萬步、MVPA（中等至劇烈強度體能活動時數）達到每周平均60分鐘，可分別獲個人萬步獎及MVPA60挑戰奬，以及NFT奬勵。

▲ 上屆「聯校智能運動STEM大賽」學生體驗AI體適能活動的樂趣。(有關機構提供)

特色2：打卡比賽認識中華文化及保育

此外，今屆特設「認識中華文化及保育打卡比賽」，融入認識中華文化及聯合國提倡的永續發展目標SDG3健康、SDG11文化保育、SDG9創科及SDG16和平等元素。比賽期間，遊戲背景會隨時間變化，並介紹20個指定的港澳中華文化及保育景點。參賽同學可選取其中兩個景點，使用Archon應用程式開啟手機GPS定位功能，識別位置然後拍照打卡，並撰寫一段不超過50字的景點推薦語，就有機會獲取NFT紀念圖像。

經大會確認平均步數達8000步及評審後，有機會勝出最具創意獎（冠、亞、季軍和優異奬共20名）。

▲ 今屆增設「認識中華文化及保育打卡比賽」，同學可在20個指定的港澳中華文化及保育景點，選其中兩個景點拍照打卡兼寫一段不超過50字的推薦文，就有機會獲取NFT紀念圖像。(有關機構提供)

特色3：5G AI運動檢測平台 協助學生進行AI體適能挑戰賽

比賽繼續引入AI影像技術，為參賽者進行影像分析及人體姿態預測。比賽中使用的5G AI運動檢測平台讓學生可在戶外環境進行比賽，利用5G技術超快速下載高清視頻，快速上傳運動數據到AI服務器並即時反饋評分。

為期14天的AI體適能運動挑戰賽當中，由開始連續10天，每天都會新增4級遊戲，共計40級遊戲，而參賽學生需在14天內完成所有40級遊戲。過程中，學生可先觀看第一組3D動畫教練介紹動作，並使用骨架偵測運動姿勢，反饋運動表現。比賽將以累計形式計算每天的總分及名次排行。

▲ 比賽繼續引入AI影像技術，為參賽者進行影像分析及人體姿態預測。(有關機構提供)

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第4屆聯校智能運動STEM大賽

報名日期：即日至2024年10月21日

比賽日期：2024 年12月2日凌晨00:00開始；12月15日晚上23:59結束(共14天)

比賽地點: 參賽學校的校舍及參加者的家居

比賽組別: 小學組、中學組、小學親子組、中學親子組

報名費用: 學生$288/人（附送智能運動手錶乙隻）

頒獎禮: 2025年 第1季（日期待定）

詳情及報名：按此