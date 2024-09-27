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小天后母校︱炎明熹返母校做義工分享3招成功秘訣　觀塘區屋邨小學升中派位理想

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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炎明熹返母校做義工！

【炎明熹/聲夢/升中派升/升小/升中】19歲的炎明熹(Gigi)年紀輕輕已經是小天后，日前這位大師姐就回母校小學做義工，送禮物給一班「老友記」，Gigi更上台分享成功與克服困難的秘訣，而學校都送出「大禮」回饋，就是公開了Gigi讀小學時珍貴的照片，見Gigi當時戴著厚厚的眼鏡，一臉清純，而且細細個已經做義工，為社會出一分力！

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後援會「明Gi台」的YouTube頻道，近日上載了一條名為「重返小學母校！原來Gigi以前就已經係…」的短片，片中Gigi受到母校校長邀請，以王佳恩身份回到小學，參加義工活動，探訪老人院。

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Gigi在台上被師弟妹問到參加聲夢的原因？她坦言是因為本身好喜歡唱歌，看到電視台的招募廣告後，詢問了家人老師的意見獲得大家的鼓勵，就決定去參加，她又勉勵師弟妹要找到自己的夢想和目標。

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炎明熹母校︱分享3招成功秘訣

當被問到成功秘訣時，Gigi表示不知道自己是否算是成功，她就提出3大成功克服困難秘訣，首先要做好自己以及不怕面對困難，不忘初心「因為會碰上有許多意想不到的事情或挫折。」第二是跨過自己的心魔，不要否定自己「因為有很多事情未必是你自己可以做到的，就會一直否定自己，我真的很差的感覺。」第三是勇於面對，「當你勇於去跨過的時候，那就證明你會成功並步向下一步了。」

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Gigi繼續勉勵師弟妹，

希望大家可以找到自己的目標、興趣、夢想，勇於嘗試及發掘，未找到的也不要緊，做好自己，暫時這個狀態就ok，然後再繼續去尋找一下，我相信你們就可以找到的。

炎明熹母校︱升中派位理想

Gigi就讀的聖公會基樂小學位於牛頭角，屬於觀塘區的津貼小學，校長是陳智明先生，據校網所述，2023/24年度升中派位成績理想，獲派首3志願達9成8，當中不乏觀塘區英中名校，包括:藍田聖保祿中學聖言中學聖傑靈女子中學觀塘瑪利諾書院以及順利天主教中學等。

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