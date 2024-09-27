小天后母校︱炎明熹返母校做義工分享3招成功秘訣　觀塘區屋邨小學升中派位理想

▲ 炎明熹返母校做義工！

【炎明熹/聲夢/升中派升/升小/升中】19歲的炎明熹(Gigi)年紀輕輕已經是小天后，日前這位大師姐就回母校小學做義工，送禮物給一班「老友記」，Gigi更上台分享成功與克服困難的秘訣，而學校都送出「大禮」回饋，就是公開了Gigi讀小學時珍貴的照片，見Gigi當時戴著厚厚的眼鏡，一臉清純，而且細細個已經做義工，為社會出一分力！

最新影片:

後援會「明Gi台」的YouTube頻道，近日上載了一條名為「重返小學母校！原來Gigi以前就已經係…」的短片，片中Gigi受到母校校長邀請，以王佳恩身份回到小學，參加義工活動，探訪老人院。

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Gigi在台上被師弟妹問到參加聲夢的原因？她坦言是因為本身好喜歡唱歌，看到電視台的招募廣告後，詢問了家人老師的意見獲得大家的鼓勵，就決定去參加，她又勉勵師弟妹要找到自己的夢想和目標。

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炎明熹母校︱分享3招成功秘訣

當被問到成功秘訣時，Gigi表示不知道自己是否算是成功，她就提出3大成功克服困難秘訣，首先要做好自己以及不怕面對困難，不忘初心「因為會碰上有許多意想不到的事情或挫折。」第二是跨過自己的心魔，不要否定自己「因為有很多事情未必是你自己可以做到的，就會一直否定自己，我真的很差的感覺。」第三是勇於面對，「當你勇於去跨過的時候，那就證明你會成功並步向下一步了。」

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Gigi繼續勉勵師弟妹，

希望大家可以找到自己的目標、興趣、夢想，勇於嘗試及發掘，未找到的也不要緊，做好自己，暫時這個狀態就ok，然後再繼續去尋找一下，我相信你們就可以找到的。

炎明熹母校︱升中派位理想

Gigi就讀的聖公會基樂小學位於牛頭角，屬於觀塘區的津貼小學，校長是陳智明先生，據校網所述，2023/24年度升中派位成績理想，獲派首3志願達9成8，當中不乏觀塘區英中名校，包括:藍田聖保祿中學、聖言中學、聖傑靈女子中學、觀塘瑪利諾書院以及順利天主教中學等。

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