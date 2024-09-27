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劍橋研究｜三文魚不是Omega-3之王　專家推薦6種魚鈣含量高5倍僅5%人識食【附海產Omega3含量一覽】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【海產／Omega３／奧米加三／營養素／深海魚／三文魚／吞拿魚／鯖魚／鯡魚】眾所周知富含Omega３的魚類，三文魚當然是不二之選。但英國劍橋大學有一項研究卻指出，食用三文魚攝取營養素，相比直接食用野生魚少數倍，有專家更推薦進食用來餵食三文魚的野生魚，能夠全面攝取足夠營養素和礦物質。

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飲食攻略｜６種野生魚完勝三文魚　富含多種營養素

英國劍橋大學今年在國際學術月刊《Nature Food》上發表研究，指出食用三文魚未必是最佳選擇，反而食用6種野生魚更能夠攝取更豐富和全面的營養素。

研究團隊發現，食用用來餵食三文魚的野生魚，如太平洋鯷魚、秘魯鯷魚、大西洋鯡魚、鯖魚、鯡魚、藍鱈魚，當中含9種人體必需營養素：鈣量高出三文魚5倍多，碘含量高出4倍，鐵、Omega-3、維他命B12及A含量亦高出1.5倍以上，維他命D含量相近；然而直接食用三文魚則流失其中6種。

故此，研究人員得出結論，認為人們能夠從食物鏈的源頭完整攝取多種營養素、礦物質和脂肪酸，故此建議多吃食物鏈中下游的魚類。

飲食攻略｜專家建議多吃野生魚　性價比超高

過往英國《國家飲食和營養調查》亦指出，24％的成年人有每周吃三文魚習慣，只有5.4％的人吃鯖魚、1％的人吃鯷魚、0.4％的人吃鯡魚。另有調查指出，當地有71％成年人面對冬季維他命D不足的問題，尤其是女性經常缺乏碘、硒、鐵等礦物質。故此，劍橋大學動物學系教授Dr. David Willer鼓勵大眾多食野生魚類，如沙甸魚、鯖魚、鯷魚等，除了能夠攝取更多的營養素，野生魚價錢實惠，屬於「CP值高」之選。

相關文章：飲食攻略｜日本研究揭多吃1類魚可防癌　女性患癌死亡率大減36%【附4種防癌平價魚】

飲食攻略｜13款海產Omega3含量

智悅營養顧問中心註冊營養師楊盈希（Hayley）表示，不論小童或成人都能夠從飲食中攝取到足夠的Omega3，建議一星期兩至三份、每份約100克的魚類，特別是多油的魚如三文魚、鯖魚等，同時亦可透過豆類食品攝取植物性Omega3。

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飲食攻略｜１４種補鐵食物

據本港衞生署資料指出，魚類除了含豐富的奧米加-3脂肪酸和優質蛋白質外，還含有多種營養素，例如碘質、硒質、鈣質、鐵質，以及維他命A和D等。據近年統計，本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血。對於女性來說，攝取足夠鐵質很重要，缺鐵容易導致貧血。台灣營養師高敏敏曾建議14種食物補鐵，當中有肉類、海鮮及蔬菜適合各種飲食習慣人士：

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