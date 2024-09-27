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脫髮困擾｜大學讀呢科注定禿頭？　港男大生驚見髮旋微秃教2招1個月内KO脫髮【附10大生髮食材】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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大學讀呢科注定禿頭？港男大生驚見髮旋微秃，教2招1個月内KO脫髮。

【禿頭／脫髮／地中海／微秃／生髮／護髮】禿頭是男士大忌，不僅是中老年人，近年亦有不少年輕人出現禿頭現象。有一名港男大學生在網上發文稱，自己上大學後因為不良習慣導致脫髮，並分享了2招，成功在一個月後解除脫髮危機。

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Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

脫髮困擾｜2招1個月内KO脫髮

一名港男大學生周二（24日）在Dcard討論區以「讀Engine/掉頭髮入」為題發文，稱自己在大學修讀工程學科，最近上教授的講座時，他發現不論男生或女生都有輕微禿頭的現象。

他指，自己早前因為長期熬夜，凌晨2至3點才睡覺，隨後發現頭髮變幼，在沖涼時特別明顯，「每3根頭髮就有1根幼髮（髮旋秃徵狀）」。他表示曾經有考慮過就醫或做頭皮檢查，但最終未有實行。

隨後他開始每日喝豆漿，再加上每晚11點半至12點即入睡，堅持大約1個月後，髮旋微秃的情況明顯改善。他强調，防止脫髮最重要的兩大重點，是早睡（最夜12:30am）及喝豆漿，並認為「黑豆漿應該會更有效」。

更多相關報道：【脫髮困擾】40歲男脫髮瀕臨禿頭　中醫調理2個月漸長濃密秀髮

脫髮困擾｜脫髮或因基因問題

帖文引起網民熱烈討論，有網民與樓主情況相似，曾因凌晨2、3點睡覺導致脫髮，「不過宜家開學成日都要習慣早睡早起，我諗我都會開始改善返。近排食嘢成日都要叫多啲蛋，幫助生長and修鋪破損組織」。

不過亦有網民指出，脫髮未必與所讀的學科有關，而是基因問題佔一大部分，「遺傳基因佔一大半，有啲阿叔食煙飲酒夜瞓，大把頭髮」、「基因問題，我識個做engine嘅，成日漂頭髮，跟住又返8+ot，佢頭髮算多，我仲想問佢取經點做到」。

脫髮困擾｜按壓4大生髮穴位 有助改善脫髮煩惱

註冊中醫師陳嬿珺推薦以下4大穴位，每個穴位按壓5次為一組、重覆3組，可有助改善脫髮問題：

點擊圖片放大
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脫髮困擾｜拆解10大生髮食材+藥材  助控油生髮兼補腎顧氣

陳嬿珺醫師推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

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