著數優惠｜Klook 10周年慶每日快閃優惠$10起　迪士尼門票買一送一/送HK Express機票

▲ Klook 10周年慶每日推出快閃優惠，包括迪士尼樂園、日本環球影城門票買一送一等。

【Klook優惠/旅遊優惠/買一送一/迪士尼/日本環球影城/HK Express/免費機票】旅遊及體驗平台Klook為慶祝成立10周年，宣布推出一系列優惠及抽獎活動，由10月3日至31日，每晚9時推出限時優惠，包括迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一等，Klook亦聯乘香港快運航空（HK Express）免費送出機票，即睇優惠詳情！

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Klook 10周年慶｜每日優惠$10起

Klook今年成立10周年，舉行「放試玩盡十年傳媒招待會」，公布多個優惠及奬賞內容，由10月3日至31日，參加「Klook 10周年！幸運抽獎活動」，有機會贏取免費度假住宿及其他精彩禮品，包括珠海長隆飛船酒店一晚住宿套票、香港迪士尼樂園一日門票，以及Klook優惠碼等等。

Klook亦將於每晚9時推出限時優惠，例如香港迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一、港麗酒店自助餐低至$10優惠等。

▲ （左）Klook香港及澳門區總經理岑皓祺、 Klook香港及澳門區市場營銷總監陳詠賢。

Klook 10周年慶｜免費送HK Express機票

另外，Klook聯乘HK Express，由10月3日起至11月27日，一連8個星期，於Klook消費滿港幣$3,000，有機會免費贏取由HK Express送出的機票，目的地包括仙台、富國島、首爾及檳城。

Klook 10周年慶｜Money Can’t Buy 放試體驗2.0

由即日起至10月31日，登入Klook活動頁面登記，有機會贏取全球獨家的Money Can’t Buy 放試體驗，費用全免，活動包括入住杜拜玻璃屋欣賞星空、登上瑞士阿爾卑斯山、峇里島空中餐廳用餐等等。

▲ Klook與運動品牌The North Face合作，推出限量500套「放試玩旅遊盲盒套裝」。

Klook 10周年慶｜優惠詳情

報名及詳情：【Klook網站】

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