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著數優惠｜霸王茶姬香港店明正式開業 佘詩曼主禮大派茶飲優惠

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

霸王茶姬香港店正式開業 （攝:eric）

內地人氣茶飲店龍頭霸王茶姬自公布正式攻港，落戶尖沙咀K11 Art Mall後，9月初試業時引來不少人龍，更曾試過買一杯茶飲要排一小時。霸王茶姬香港店將於明天（9月28日）正式開幕，更找來佘詩曼擔任開幕嘉賓，而為迎接首間香港分店開幕，同時推出優惠活動！

由即日起於K11 Art Mall地下正門，可見到最新霸王茶姬同BAZAAR合作的Pop-up體驗館，每成功挑戰一個投壺、保齡球、飛鏢遊戲遊戲，可貨印仔一個，累積兩個印仔即送香港限定版週邊CHAGEE 卡包、CHAGEE 絲巾、CHAGEE 紫荊花徽章（三選一）。

鎮店包括伯牙絕弦、春日桃桃（攝：eric）

9月28至9月30期間，凡購買任何大杯伯牙絕弦，即可參與官方「撕杯有禮」抽獎活動，有機會獲得以下精美禮品： 知名品牌100ml香水、 知名品牌唇膏、 霸王茶姬Tote Bag 香港限定版、 霸王茶姬迷你鏡 香港限定版、 霸王茶姬徽章 香港限定版、 霸王茶姬原葉鮮奶茶中杯、 霸王茶姬$5優惠券!

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