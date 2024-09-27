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騙案｜50男女涉43宗騙案呃$1.1億　美國公司董事被誘買股票失$3000萬

社會

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50男女涉43宗騙案呃$1.1億，美國公司董事被誘買股票失$3000萬。(曾秋文攝)

警方過去一星期展開代號「世爵」行動，針對詐騙案和洗黑錢活動。油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示，行動中共拘捕36男14女（16至75歲），報稱任職地盤工人、清潔工、家庭主婦、速遞員、退休人士、學生和無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」和「洗黑錢」，大部分是傀儡戶口持有人、公司董事、犯罪處所的租客和詐騙電話登記人，涉及43宗詐騙案，包括10宗投資、10宗網購、8宗求職、8宗電騙、4宗低息貸款和另外3宗其他類型的詐騙案，損失共1.1億元。

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單一損失金額最多是一宗網上投資騙案，受害人士是外籍人士，為美國一名公司董事，在騙徒利誘下投資股票，將3,000萬元存入5個銀行戶口，警方其後拘捕3名男子，為傀儡戶口持有人，現已獲准保釋候查。

警方另外分享一宗騙案訊息，由於港元兌日元的匯率過去非常吸引，不少市民到找換店兌換日元，油尖警區今年6月接獲油麻地一間找換店報案，指有騙徒假冒找換店商標，騙取市民款項，騙徒在社交專頁聲稱可以優惠匯率兌換日元，甚至聲稱兌換50萬日元可額外多收一萬日元，從而騙取市民入數到傀儡戶口內，警方暫時接獲12宗報案，損失金額達31萬元。

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