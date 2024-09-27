曱甴出沒｜女生開冷氣聞詭異怪聲　打開竟吹出曱甴　行內人揭可怕真相

▲ 有台灣女網民指自己打開冷氣後聽到怪聲，結果風口位置突然吹出一隻曱甴。

【冷氣機／怪聲／曱甴／蟑螂／滅蟲】香港天氣炎熱，即使過了夏天仍有不少人會繼續開冷氣，不過如果冷氣機突然發出怪聲，就要留意可能藏有異物。台灣近日有女網民分享經歷，指自己開冷氣後聽到怪聲，結果驚見風口位置吹出一隻曱甴，引起不少網民關注，甚至有人勸告「可能不止一隻」。

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該名女網民周三（25日）晚上9時許在社交平台Threads上載一段影片，勸大家聽到冷氣機傳出奇怪的聲音時，千萬不要掀開冷氣機蓋查看。從影片中可見，事主打開冷氣後，機體確實傳出一陣怪聲，結果之後就有曱甴從風口處被吹出來。她表示，自己看到曱甴之後嚇得把冷氣機出風口封起來，問道：「殺掉後還會有嗎？」

她之後更新後續，指自己當下已經將曱甴殺死，並在隔天找來師傅清洗冷氣機，希望不會再有曱甴出現。

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貼文發布後引起網民關注，不少人表示自己家中亦曾出現類似的情況，「完全能體會，我家冷氣也吹出過蟑螂」、「上次進房門第一件事情就是開冷氣，立馬一隻蟑螂直接掉到桌上」、「我之前租屋處也遇過，冷氣一打開直接飛出來根本躲不過」，亦有人指出這種情況可能不止一隻曱甴，並上載照片分享。

另有網民指出，之所以會出現曱甴，問題可能出在冷氣排水管，「因為冷氣的去水管是連接到街外的， 張先生是從去水管爬進來的......後來我們自己加工放了一小片隔網在去水管，張先生就沒有再來過了」。

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曱甴出沒｜消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前受訪時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。本港滅蟲專家李宇軒早前接受訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

小編綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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