航天科技｜太空館辦中國登月探火免費展覽　首為展覽設計教材吸青年投身行業

▲ 左起，二級助理館長(展品) 冼凱敏、香港太空館一級助理館長(展品) 方慧晶、二級助理館長(展品操作) 許穎騫。(曾耀輝攝)

太空館今日（27日）至明年3月24日，舉辦「中國登月探火」免費專題展覽，以1:1比例展示 國家探月工程的「玉兔號」月球車和執行火星探測任務的「祝融號」；另設教材予學生，介紹中國月球及火星探測任務的重要成果和未來展望，及舉行多場中國航天科技講座及天文電影，冀市民了解中國航天發展的成就。

▼ 點擊圖片放大 +2

太空館一級助理館長（展品）方慧晶表示，展覽希望向公眾介紹中國在航天科技方面的工作和成就，吸引青少年投身航天科技發展。展覽亦設互動展板，市民可透過了解國家在探月和探測火星方面的進展歷程，同時亦會展示香港在協助國家航天方面的貢獻。

館方首次為專題展覽設計教材及親子讀物，工作紙分幼稚園、小學及中學版本。小學版聯繫科學課程，包括地球與太空 — 宇宙中的太陽系，及科學、科技、工程與社會 — 航天與創新科技。中學版則連繫力和運動、天文學等科學及物理科課程。

方慧晶指，希望教材令學生更投入和了解國家航天科技內容，提到有關展覽一向受小朋友歡迎，但內容較深奧，冀家長可透過親子讀物講解有關知識。館方將視乎反應，將部分展品放入恆常展館供市民參觀。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】