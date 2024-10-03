高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5

【水果／果糖／糖尿病／脂肪肝／葡萄糖／纖維】水果愛好者注意！有醫生指過度攝取水果，如同大量飲用含糖飲料，一旦超過小腸處理能力，便會令果糖直接流向肝臟，增加脂肪肝風險。為了吃得安心又健康，他就列舉了10款大眾常見水果的每百克果糖含量。

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台灣減重醫師蕭捷健在Facebook引述美國普林斯頓大學一項研究，研究曾追蹤果糖進入人體後的去向，結果發現42%果糖在小腸被轉化成葡萄糖、30%被轉化為有機酸，只有14%進入肝臟。蕭捷健指，研究證明適量果糖，會在小腸中被代謝成葡萄糖等物質，不會對肝臟造成負擔。但他強調，「適量」很重要！因為大量飲用含糖飲料或過度攝取水果，會超過小腸的處理能力，迫使未代謝的果糖直接流向肝臟，造成增加脂肪肝風險。

蕭捷健又解釋，水果與含糖飲料的分別，是前者含纖維、水分能減緩身體對糖分的吸收，讓它們不會一下子湧進小腸；而後者糖分會快速進入小腸，當超過其處理極限，就只好滿到肝臟去處理，大大增加內臟脂肪、脂肪肝和痛風問題風險。但他警告，水果吃太多、超過身體能處理的數量，還是會引起脂肪肝、糖尿病。

10款常見水果的每百克果糖含量

談及一天能吃多少水果，蕭捷健表示，小腸大約一天可處理每公斤體重0.5公克的果糖，以體重60公斤為例，那每天攝取不超過30克果糖就沒問題，相當於2顆網球大的水果。他並列出以下10款常見水果的果糖含量，以每100克計算，以供大眾參考：

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