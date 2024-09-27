地震魚｜末日先兆？澳洲現「超巨型地震魚」　1幕引千人圍觀專家拆解真相

【地震魚／澳洲／夜釣／地震先兆／世界末日／天災／皇帶魚】天災先兆？澳洲一名男子日前出海夜釣時，意外捕獲一條罕見地震魚，由於外型怪異，加上體積驚人，引發大批網民圍觀，惟不少網民指，這類地震魚又被種為「世界末日魚」，擔心將有天災發生。不過面對這些說法，專家則另有解釋。

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地震魚｜夜釣驚見罕見地震魚 網民心憂天災將近

綜合外媒及《WION》報道指，澳洲一名年輕男子與提維群島探險公司（Tiwi Islands Adventures）船長Curtis Peterson出海夜釣時，在距離北領地達爾文（Darwin）約80公里位置釣獲一條極罕見的地震魚——皇帶魚。

▲ 澳洲一名男子日前出海夜釣時，意外捕獲一條罕見地震魚。（網上圖片）

據相片顯示，被捕獲的皇帶魚頭部如馬臉、眼睛大如盤子，身軀極長，需要2名成年男性合力抬起，怪異外型引發網民熱議，亦有人表示，這種魚在某些地區又被稱為「世界末日魚」，憂心不久後將會出現嚴重天災，叫大家要小心：

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地震魚｜皇帶魚生活於深海 最長可生長到9米

澳洲博物館（Australian Museum）表示，雖然皇帶魚非常罕見，但多年來於世界各地都曾經有所報道。皇帶魚生活於深海20至200米的熱帶地區，平日以磷蝦和甲殼類動物為食，身體如一條銀色絲帶，最長可以生長到9米長，形同一條蛇。

地震魚｜每次出現將有災難降臨？專家拆解迷思

報道指，佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum）指出，這種魚於日本民間傳說中，稱為災難的預兆，並且成為古代海怪故事角色，而過去加州曾試過在發現這種魚2日後發生地震；上月10日聖地牙哥附近有人發現皇帶魚後，洛杉磯便於2日後發生4.4級地震。

惟海洋學研究所博士Zachary Heiple解釋指，這種被人稱為「世界末日魚」的深海魚，其實與海嘯或地震等預言並無關係，一切只是迷信：「並未見到任何相關性。」

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地震魚｜日本團隊調查地震魚與地震關係 結果令人驚訝

過去日本多間大學學者曾組成團隊，調查地震魚與地震之間關係。研究搜集於淺水區發現深海魚報告，以及日本氣象廳的地震紀錄作比對，發現從1982年11月26日至2011年3月11日（東日本大地震）期間，共有336宗深海魚或地震魚發現報告，相對地此期間發生6.0級以上規模地震則有221次。

惟團隊發現深海魚報告發出的30天以內，於發現地點方圓100公里內發生地震的次數僅有1次，未能於兩種事件之間發現明顯關連。負責研究的東海大學特任副教授織原義明坦言，對研究結果感失望，但強調今後將繼續調查海豚及鯨魚集體擱淺事件與地震之間關係，希望可成為日後防災的重要資訊。

同場加映｜台東捕獲50條「地震魚」引恐慌

台東上年4月有漁民一次過捕獲近50條、總重量達400多公斤，引起不少網民憂心是天災先兆，料與早前的花蓮地震相關，惟台灣東部海洋生物研究中心主任何源興為此解惑，指這批「地震魚」是花蓮地區某漁民以延繩釣法釣得。由於該名漁民有獨特釣皇帶魚的方法，再加上能掌握魚的棲息地，才能一次釣到這麼多漁獲。

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