雄性禿頭影響形象？  醫生籲及早正視助你輕鬆擁有濃密秀髮

頭髮脫落是正常的新陳代謝現象，其後會長出新生的頭髮，但若每日脫髮量過多，新生頭髮生長速度卻異常緩慢，難免令人擔心頭髮會越來越稀疏 ¹ ，影響外觀、打擊自信，更會對日常社交以至情緒帶來困擾 ² 。近年男性脫髮更有年輕化趨勢 ³ ，這次邀請到何頌恒醫生為大家解答各種脫髮問題，以及治療方案，原來只要及早治療及治療得當，有望改善頭髮稀疏及脫髮問題，有助重拾自信。

髮量變少要警惕

如何定義脫髮？何頌恒醫生指出，東方人約有十萬條頭髮，每日的正常總脫髮量約100條，因此若洗澡時掉下30至40條頭髮已算多⁴,⁵，他建議大家多留意頭髮有沒有明顯變幼、減少甚至變得稀疏，因為有機會出現脫髮問題。最常見的脫髮為雄性禿頭（雄禿），主要在男性中發生¹，何頌恒醫生解釋，雄禿主要受荷爾蒙影響¹，雄禿以外，其他原因如缺鐵性貧血，甲狀腺失調藥物如治療暗瘡時服用維他命A酸均有機會引致脫髮⁶,⁷,⁸，男士和女士的症狀有明顯差別，「男性雄禿以M字額、地中海等情況為主，禿髮只出現於部分位置但其他位置仍然茂盛，女性則多出現於頭頂分界位置¹。」

求診者趨年輕化

何頌恒醫生指脫髮會隨住年齡增長而逐漸增加，20歲以上人士約20%患有脫髮問題，到了30歲後比例則提升至30%⁹。隨着社會大眾越來越着重儀表及個人形象，關注脫髮問題亦大為提高，年輕一族的求診數字提升，曾有年僅20歲學生求診，「亦曾有一名20多歲男士，雖然不是從事接觸客戶的工作，但有機會上台滙報工作，卻因脫髮問題，被同事以外觀因素攻擊，因而錯失一些機會，故前來求診望解決脫髮問題。」何醫生指雖然脫髮並不會危及健康，但會影響外觀，導致失去自信，對身心帶來負面影響²，應儘早正視問題，及早求醫諮詢專業意見，選擇最適切的治療方案。

▲ 何頌恒醫生指脫髮分不同階段，越早治療，效果越佳，相反後期才接受治療，治療會越困難。

及早治療 把握黃金時機

目前主要治療男性脫髮方案，包括口服藥物、外用噴劑及植髮手術三種¹⁰。口服藥物特點是有助保住現有頭髮，生髮作用則視乎個人而定，約60%個案可成功使髮頂至後方位置的頭髮重生，前面位置的生髮成功率約為50%¹¹。以口服藥非那雄胺（Finasteride）為例，可抑制5α還原酶，阻斷雙氫睾酮（DHT）的形成，藥物為每日服用一次，約6個月時間可見效¹¹，何頌恒醫生重申及早治療的重要性：「口服藥物保髮功效相對顯著，但若頭髮已脫落較嚴重，不及早接受治療，不能達致最佳效果¹²。」一般來說，口服藥物有機會出現副作用，包括精子數量減少、降低性慾以及性能力等，性慾降低機會為0.3%（第5年）及1.9%（首年）¹¹,¹³，需按醫生指示服用。至於外用噴劑，患者將藥劑噴在頭皮表面，「需要早晚使用，約4至6個月起見效，剛開始使用的1至2個月會稍微多掉頭髮，噴劑具刺激性，有機會刺激皮膚。¹⁴,¹⁵,¹⁶」外用噴劑可與口服藥物互相配合使用，論便捷度及效用，以口服藥物為佳¹⁰,¹⁷,¹⁸。

除了藥物治療外，微創植髮手術也是常見治療方案之一，透過進行局部麻醉手術，可將「捐髮區」（即「後尾枕」位置）部分頭髮移植到雄禿位置，術後需休養約一星期¹⁰。何頌恒醫生表示，植髮是移植頭髮並非生髮：「植髮手術要視乎後面髮量，若本身髮量已不多則只能減少移植數量，若髮量較少則可以先吃藥改善狀況，再進行手術。」他補充，原本的在頭頂及前額的頭髮，仍會受荷爾蒙或隨年紀增長而繼續脫落，與移植髮絲之間漸漸出現罅隙，故建議植髮人士術後繼續服用藥物。¹⁰

▲ 何頌恒醫生指求診人士漸趨年輕化，這與大眾關注外觀、形象有密切關係。

生活護髮小知識

何頌恒醫生指出，生活習慣會導致脫髮問題，「吸煙的影響較大，煙草中的尼古丁會破壞毛嚢質量而影響頭髮生長¹⁹，另外，極端節食更是大忌，不但使身體缺乏重要營養，更會降低新陳代謝而導致靜止期脫髮²⁰。」除此之外，若想減少脫髮，應避免過度用力拉扯頭髮²¹。其實，脫髮並不是不治之症，只要不諱疾忌醫，把握黃金機會求診，醫生會因應患者情況作出合適處方，助患者重新煥「髮」光彩。

HK-PRO-110082 OCT/2024

（資料由何頌恒醫生提供）