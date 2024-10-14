雄性禿頭影響形象？ 醫生籲及早正視助你輕鬆擁有濃密秀髮
發布時間： 2024/10/14 00:00
頭髮脫落是正常的新陳代謝現象，其後會長出新生的頭髮，但若每日脫髮量過多，新生頭髮生長速度卻異常緩慢，難免令人擔心頭髮會越來越稀疏¹，影響外觀、打擊自信，更會對日常社交以至情緒帶來困擾²。近年男性脫髮更有年輕化趨勢³，這次邀請到何頌恒醫生為大家解答各種脫髮問題，以及治療方案，原來只要及早治療及治療得當，有望改善頭髮稀疏及脫髮問題，有助重拾自信。
髮量變少要警惕
如何定義脫髮？何頌恒醫生指出，東方人約有十萬條頭髮，每日的正常總脫髮量約100條，因此若洗澡時掉下30至40條頭髮已算多⁴,⁵，他建議大家多留意頭髮有沒有明顯變幼、減少甚至變得稀疏，因為有機會出現脫髮問題。最常見的脫髮為雄性禿頭（雄禿），主要在男性中發生¹，何頌恒醫生解釋，雄禿主要受荷爾蒙影響¹，雄禿以外，其他原因如缺鐵性貧血，甲狀腺失調藥物如治療暗瘡時服用維他命A酸均有機會引致脫髮⁶,⁷,⁸，男士和女士的症狀有明顯差別，「男性雄禿以M字額、地中海等情況為主，禿髮只出現於部分位置但其他位置仍然茂盛，女性則多出現於頭頂分界位置¹。」
求診者趨年輕化
何頌恒醫生指脫髮會隨住年齡增長而逐漸增加，20歲以上人士約20%患有脫髮問題，到了30歲後比例則提升至30%⁹。隨着社會大眾越來越着重儀表及個人形象，關注脫髮問題亦大為提高，年輕一族的求診數字提升，曾有年僅20歲學生求診，「亦曾有一名20多歲男士，雖然不是從事接觸客戶的工作，但有機會上台滙報工作，卻因脫髮問題，被同事以外觀因素攻擊，因而錯失一些機會，故前來求診望解決脫髮問題。」何醫生指雖然脫髮並不會危及健康，但會影響外觀，導致失去自信，對身心帶來負面影響²，應儘早正視問題，及早求醫諮詢專業意見，選擇最適切的治療方案。
及早治療 把握黃金時機
目前主要治療男性脫髮方案，包括口服藥物、外用噴劑及植髮手術三種¹⁰。口服藥物特點是有助保住現有頭髮，生髮作用則視乎個人而定，約60%個案可成功使髮頂至後方位置的頭髮重生，前面位置的生髮成功率約為50%¹¹。以口服藥非那雄胺（Finasteride）為例，可抑制5α還原酶，阻斷雙氫睾酮（DHT）的形成，藥物為每日服用一次，約6個月時間可見效¹¹，何頌恒醫生重申及早治療的重要性：「口服藥物保髮功效相對顯著，但若頭髮已脫落較嚴重，不及早接受治療，不能達致最佳效果¹²。」一般來說，口服藥物有機會出現副作用，包括精子數量減少、降低性慾以及性能力等，性慾降低機會為0.3%（第5年）及1.9%（首年）¹¹,¹³，需按醫生指示服用。至於外用噴劑，患者將藥劑噴在頭皮表面，「需要早晚使用，約4至6個月起見效，剛開始使用的1至2個月會稍微多掉頭髮，噴劑具刺激性，有機會刺激皮膚。¹⁴,¹⁵,¹⁶」外用噴劑可與口服藥物互相配合使用，論便捷度及效用，以口服藥物為佳¹⁰,¹⁷,¹⁸。
除了藥物治療外，微創植髮手術也是常見治療方案之一，透過進行局部麻醉手術，可將「捐髮區」（即「後尾枕」位置）部分頭髮移植到雄禿位置，術後需休養約一星期¹⁰。何頌恒醫生表示，植髮是移植頭髮並非生髮：「植髮手術要視乎後面髮量，若本身髮量已不多則只能減少移植數量，若髮量較少則可以先吃藥改善狀況，再進行手術。」他補充，原本的在頭頂及前額的頭髮，仍會受荷爾蒙或隨年紀增長而繼續脫落，與移植髮絲之間漸漸出現罅隙，故建議植髮人士術後繼續服用藥物。¹⁰
生活護髮小知識
何頌恒醫生指出，生活習慣會導致脫髮問題，「吸煙的影響較大，煙草中的尼古丁會破壞毛嚢質量而影響頭髮生長¹⁹，另外，極端節食更是大忌，不但使身體缺乏重要營養，更會降低新陳代謝而導致靜止期脫髮²⁰。」除此之外，若想減少脫髮，應避免過度用力拉扯頭髮²¹。其實，脫髮並不是不治之症，只要不諱疾忌醫，把握黃金機會求診，醫生會因應患者情況作出合適處方，助患者重新煥「髮」光彩。
HK-PRO-110082 OCT/2024
（資料由何頌恒醫生提供）
參考資料
1. Al Aboud AM, Syed HA, Zito PM. Alopecia. Updated 26 February 2024. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538178/. [Accessed 3 June 2024].
2. Alopecia UK. Understanding and managing stress and anxiety. Available from: https://www.alopecia.org.uk/understanding-anxiety-from-hair-loss. [Accessed 26 September 2024].
3. Healthline. Why Millennials Are Losing Their Hair Earlier. 28 September 2018. Available from: https://www.healthline.com/health-news/why-millennials-losing-hair-earlier. [Accessed 26 September 2024].
4. Healthline. How Many Hairs Are on the Human Head? 30 September 2019. Available from: https://www.healthline.com/health/how-many-hairs-on-a-human-head. [Accessed 26 September 2024].
5. Li X , Wang X, Wang C, et al. Hair Shedding Evaluation for Alopecia: A Refined Wash Test. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022; 15: 117–26.
6. Tran PT, Evron E, Goh C. Characteristics of Patients with Hair Loss after Isotretinoin Treatment: A Retrospective Review Study. Int J Trichology. 2022; 14(4): 125–7.
7. Cleveland Clinic. Does Iron Deficiency Cause Hair Loss? 21 April 2022. Available from: https://health.clevelandclinic.org/im-low-in-iron-can-this-cause-me-to-lose-my-hair. [Accessed 26 September 2024].
8. Hussein RS, Atia T, Bin Dayel S. Impact of Thyroid Dysfunction on Hair Disorders Cureus. 2023; 15(8): e43266.
9. Gan DC and Sinclair RD. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005;10(3):184–9.
10. Bouhanna P. Androgenetic alopecia: combining medical and surgical treatments. Dermatol Surg. 2003 Nov;29(11):1130–4.
11. Kaufman KD, et al. Long-term (5-year) multinational experience with finasteride 1 mg in the treatment of men with androgenetic alopecia. Eur J Dermatol. 2002; 12:38–49.
12. Yoshitake T, Takeda A, Ohki K, et al. Five-year efficacy of finasteride in 801 Japanese men with androgenetic alopecia. J Dermatol. 2015;42(7):735-8.
13. Samplaski MK, Lo K, Grober E, et al. Finasteride use in the male infertility population: effects on semen and hormone parameters. Fertil Steril. 2013;100(6):1542–6.
14. Shin HS, Won CH, Lee SH, et al. Efficacy of 5% minoxidil versus combined 5% minoxidil and 0.01% tretinoin for male pattern hair loss: a randomized, double-blind, comparative clinical trial. Am J Clin Dermatol. 2007;8(5):285–90.
15. WebMD. Minoxidil For Men Solution - Uses, Side Effects, and More. Available from: https://www.webmd.com/drugs/2/drug-3488/minoxidil-for-men-topical/details. [Accessed 26 September 2024].
16. HairScience. Minoxidil Shedding (A Temporary Side Effect). 27 August 2022. Available from: https://hairscience.org/news/minoxidil-shedding/#:~:text=While%20minoxidil%20shedding%20can%20make,stronger%2C%20thicker%2C%20and%20fuller. [Accessed 26 September 2024].
17. Nohria A, Desai D, Sikora M, et al. Combating “dread shed”: The impact of overlapping topical and oral minoxidil on temporary hair shedding during oral minoxidil initiation. JAAD Int. 2024; 15: 220–4.
18. Arca E, Açikgöz G, Taştan HB, et al. An open, randomized, comparative study of oral finasteride and 5% topical minoxidil in male androgenetic alopecia. Dermatology. 2004;209(2):117–25.
19. Babadjouni A, Foulad DP, Hedayati B, et al. Skin Appendage Disord. 2021; 7(4): 251–64.
20. Healthline. Why can hair loss occur after weight loss? 22 February 2021. Available from: https://www.healthline.com/nutrition/weight-loss-and-hair-loss#why-it-happens. [Accessed 27 September 2024].
21. Healthline. Traction alopecia. 3 July 2017. Available from: https://www.healthline.com/health/traction-alopecia#outlook. [Accessed 27 September 2024].