學生優惠｜2024最新學生優惠　九巴月票買2送1/ASUS電腦/Dyson電器最高85折

▲ 2024最新學生優惠，即睇詳情！

【學生優惠2024/教育優惠/九巴月票/華碩ASUS/Dyson】學生優惠又嚟喇！開學不久，相信不少學生都尚未買齊返學用品！TOPick為大家整合了多個學生優惠，包括九巴月票買二送一，以及其他電腦優惠，即睇詳情！

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學生優惠2024｜1.九巴月票買二送一

由即日起至11月30日，九巴推出學生乘車優惠，只要打開「club19333」及優惠活動頁面，登記「學生身份」個人八達通或八達通產品，並購買及啟動首張九巴月票，再連續購買兩張九巴月票，便可在第三張九巴月票生效後10個工作天及30日內，獲贈等同於一張九巴月票票價的八達通增值額。

▲ 由即日起至11月30日，九巴推出學優惠，購買九巴月票買二送一。（官方圖片）

最新影片推介：

學生優惠2024｜2.ASUS電腦9折

由即日起至12月31日，於華碩ASUS網上商店購買所有手提電腦、桌上電腦及AiO一體式電腦，均可享有正價9折優惠，優惠適用於教育機構的就讀學生、現職教師及員工。

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學生優惠2024｜3.Dyson電器2件85折

由即日起至12月31日，所有在學或已獲取錄的大專院校學生、教職員於Dyson Hong Kong官網購買任何2件或以上Dyosn產品可享有85折，每個電郵只能於2024年內登記一次。

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登記電郵需為以下適用教育優惠的香港學校網域 ：

hku.hk

connect.hku.hk

hkuspace.hku.hk

learner.hkuspace.hku.hk

link.cuhk.edu.hk

cuhk.edu.hk

connect.ust.hk

ust.hk

connect.polyu.hk

cpce-polyu.edu.hk

my.cityu.edu.hk

cityu.edu.hk

life.hkbu.edu.hk

ln.edu.hk

ln.hk

hkmu.edu.hk

live.hkmu.edu.hk

s.eduhk.hk

eduhk.hk

student.chuhai.edu.hk

student.ctihe.edu.hk

hksyu.edu.hk

hsu.edu.hk

vtc.edu.hk

stu.vtc.edu.hk

cihe.edu.hk

student.hkit.hk

twc.edu.hk

uow.edu.au

yccece.edu.hk

hkapa.edu

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