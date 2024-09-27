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學生優惠｜2024最新學生優惠　九巴月票買2送1/ASUS電腦/Dyson電器最高85折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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2024最新學生優惠，即睇詳情！

【學生優惠2024/教育優惠/九巴月票/華碩ASUS/Dyson】學生優惠又嚟喇！開學不久，相信不少學生都尚未買齊返學用品！TOPick為大家整合了多個學生優惠，包括九巴月票買二送一，以及其他電腦優惠，即睇詳情！

學生資助｜6個學生/大專生資助懶人包　1款可獲一年28萬津貼【附申請方法及資格】

升學就業｜ERB「創科愛增值計劃」逾50課程最後召集　免學費不限學歷每月津貼達$8000

學生優惠2024｜1.九巴月票買二送一

由即日起至11月30日，九巴推出學生乘車優惠，只要打開「club19333」及優惠活動頁面，登記「學生身份」個人八達通或八達通產品，並購買及啟動首張九巴月票，再連續購買兩張九巴月票，便可在第三張九巴月票生效後10個工作天及30日內，獲贈等同於一張九巴月票票價的八達通增值額。

由即日起至11月30日，九巴推出學優惠，購買九巴月票買二送一。（官方圖片）

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靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

學生優惠2024｜2.ASUS電腦9折

由即日起至12月31日，於華碩ASUS網上商店購買所有手提電腦、桌上電腦及AiO一體式電腦，均可享有正價9折優惠，優惠適用於教育機構的就讀學生、現職教師及員工。

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學生優惠2024｜3.Dyson電器2件85折

由即日起至12月31日，所有在學或已獲取錄的大專院校學生、教職員於Dyson Hong Kong官網購買任何2件或以上Dyosn產品可享有85折，每個電郵只能於2024年內登記一次。

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登記電郵需為以下適用教育優惠的香港學校網域 ：

  • hku.hk
  • connect.hku.hk
  • hkuspace.hku.hk
  • learner.hkuspace.hku.hk
  • link.cuhk.edu.hk
  • cuhk.edu.hk
  • connect.ust.hk
  • ust.hk
  • connect.polyu.hk
  • cpce-polyu.edu.hk
  • my.cityu.edu.hk
  • cityu.edu.hk
  • life.hkbu.edu.hk
  • ln.edu.hk
  • ln.hk
  • hkmu.edu.hk
  • live.hkmu.edu.hk
  • s.eduhk.hk
  • eduhk.hk
  • student.chuhai.edu.hk
  • student.ctihe.edu.hk
  • hksyu.edu.hk
  • hsu.edu.hk
  • vtc.edu.hk
  • stu.vtc.edu.hk
  • cihe.edu.hk
  • student.hkit.hk
  • twc.edu.hk
  • uow.edu.au
  • yccece.edu.hk
  • hkapa.edu

延伸閱讀：8大各學科畢業生薪酬比較

大學教育資助委員會（教資會）早前公佈8間大學畢業生的就業情況及薪酬待遇統計，即睇讀邊科最有「錢」途！

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