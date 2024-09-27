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灣仔水浸丨軒尼詩道爆水管　水淹行人路及馬路需封路

社會

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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灣仔軒尼詩道爆水管導致水浸。

【灣仔 / 軒尼詩道 / 水浸 / 爆水管】灣仔水浸！今日（9月27日）中午12時17分，灣仔軒尼詩道有直徑600毫米地下鹹水管爆裂，令大量黃泥水湧出，導致軒尼詩道、分域街及盧押道一帶行人路及行車線4水浸成澤國，部分店舖需緊急掛起沙包及木板擋水。

有市民把現場情況拍片，放上社交群組「我們都是跑馬地長大的 ( We grew up in Happy Valley )」。由片中所見，有車輛涉水行駛，有巿民被迫站在店舖門外暫避，亦有市民涉水而行，而且水浸至小腿，甚為狼狽。

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警方及水務署人員到場調查，初步發現路面有破損，尚在調查事件起因，有工人在事發路段緊急維修水管，亦有渠務署工人打開附近沙井疏導泥水。受事件影響，軒尼詩道向北角方向，由分域街至盧押道的中慢線需要封閉，分域街亦不能左轉入軒尼詩道，上址一帶交通非常擠塞。

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十一國慶｜黃金周警方加派人手疏導　國慶日下午起船隻禁入灣仔會展外海面

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