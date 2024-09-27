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高官上京｜拜訪港澳辦談醫療衞生系統改革　盧寵茂：因地制宜大力發展生物醫藥領域

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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盧寵茂一行拜訪港澳辦。（政府新聞處圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂教授今日（27日）續率領代表團在北京訪問，拜訪國務院港澳辦和國家藥品監督管理局。

須持續變革求新 應對人口老化帶來的需求

早上與港澳辦分管日常工作的副主任周霽會面時，盧寵茂介紹香港多項醫療改革的最新發展，包括在醫療創新領域的初步成果。盧寵茂提到︰「香港的醫療衞生系統亦必須持續變革求新，以應對社會因人口高齡化而帶來與日俱增的服務需求。」

他續指，醫衞局會貫徹落實二十屆三中全會精神，逐步改革醫療體制。已逐步落實《基層醫療健康藍圖》，發展全新的醫療服務和管理模式，全方位促進基層醫療發展、優化醫療人才培訓機制，設立引入非本地培訓醫療人員來港執業的新途徑，加強醫護人手供應、全力與中醫藥界共同制訂《中醫藥發展藍圖》，推動中醫藥傳承創新等。同時，會發揮香港的醫療優勢，與大灣區其他城市優勢互補，因地制宜大力發展生物醫藥領域新質生產力，建設香港成為國際醫療創新樞紐。

盧寵茂一行與藥監局副局長趙軍寧會面時，就進一步推動內地與香港在藥物及醫療器械（藥械）審批、跨境臨床試驗，以及真實世界數據研究等重點工作的協作交換意見。盧特別介紹有關把香港發展成為國際醫療創新樞紐，長遠以建立「第一層審批」藥械註冊機構的工作。

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「1+」機制收逾250個查詢

他說︰醫衞局於河套香港園區和深圳園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」將會共同建設以大灣區超過8 600萬人口為基礎的區域臨床試驗協作平台，吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業，選擇在香港進行研發和臨床試驗，並在不同階段建立能力、認受性和地位，確保香港最終的藥械審批機制獲國際和國內認可。

盧寵茂表示，港府於去年10月1日實施全新的「1+」新藥審批機制。自「1+」機制生效以來，衞生署已收到70多間藥廠超過250個查詢，當中包括許多海外和內地藥廠，並在機制下批准五款新藥申請，為病人帶來治療新希望。

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