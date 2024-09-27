  • 32°C
香港時間：2024927日 (五) 17:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

十一國慶｜李家超籲支持發展北都　相信鄉議局可領會夏寶龍期望

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李家超出席鄉議局國慶酒會。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日出席鄉議局國慶酒會時，對鄉議局和鄉郊人士提出三點希望，包括支持發展北部都會區。

李家超肯定鄉議局團結鄉郊社群，一直支持特區政府依法施政，不但擔當政府與鄉民溝通的橋樑，亦就新界土地發展、基建規劃、生態保育，以至民生問題，積極建言獻策，是建設香港的愛國力量。

他重提上周港澳辦主任夏寶龍在京與其會面的期望，「期望香港社會各界，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。」李家超相信鄉議局可領會夏寶龍的期望。

TOPick一分鐘
靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

強調除了政府努力 各界力量同樣重要

他強調，除了政府努力之外，香港社會各界的力量同樣重要，大家要識變、應變、求變，不斷激發創新創造力，積極開拓新的發展領域。

李家超希望鄉議局和鄉郊朋友繼續弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，多宣揚制度優勢和內涵；繼續發揮守望相助正能量，建設關愛共融社會，繼續盡心盡力為民解困；支持發展北部都會區，增強香港發展動能。

李形容，北部都會區是香港未來發展的新引擎，政府積極以「產業帶動，基建先行」的理念，同時利用市場力量，在區內採用多元的發展模式。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告｜鄉議局倡放寬鄉郊民宿及食肆發牌制度　拆牆鬆綁推動北都發展低空經濟
17:36 2024/08/09
施政報告｜鄉議局倡放寬鄉郊民宿及食肆發牌制度　拆牆鬆綁推動北都發展低空經濟
北都公路｜劉國勳：路政署允走線延至洪水橋　承諾考慮降低造價
17:12 2024/08/12
北都公路｜劉國勳：路政署允走線延至洪水橋　承諾考慮降低造價
北部都會區｜對接北都發展策略專班再開會　參觀深圳沙頭角、比亞迪
18:41 2024/08/21
北部都會區｜對接北都發展策略專班再開會　參觀深圳沙頭角、比亞迪
明日大嶼｜當局研拉長時間表分期填海　北都新補償安排毋須「真金白銀」收地
13:41 2024/08/27
明日大嶼｜當局研拉長時間表分期填海　北都新補償安排毋須「真金白銀」收地

你可能感興趣

施政報告｜鄉議局倡放寬鄉郊民宿及食肆發牌制度　拆牆鬆綁推動北都發展低空經濟
17:36 2024/08/09
施政報告｜鄉議局倡放寬鄉郊民宿及食肆發牌制度　拆牆鬆綁推動北都發展低空經濟
北都公路｜劉國勳：路政署允走線延至洪水橋　承諾考慮降低造價
17:12 2024/08/12
北都公路｜劉國勳：路政署允走線延至洪水橋　承諾考慮降低造價
北部都會區｜對接北都發展策略專班再開會　參觀深圳沙頭角、比亞迪
18:41 2024/08/21
北部都會區｜對接北都發展策略專班再開會　參觀深圳沙頭角、比亞迪
北部都會區 夏寶龍 鄉議局 一國兩制 國慶 香港 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望丨入境處跟進滯留南韓濟州3個月港婦　涉汗蒸幕影相打卡惹禍被控候審未有歸期
東張西望丨入境處跟進滯留南韓濟州3個月港婦　涉汗蒸幕影相打卡惹禍被控候審未有歸期
急症室最長等候時間（09月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月27日 時間12:05）
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
喇沙校友｜盤點15位星級名人「喇沙仔」　喇沙書院創校逾90年橫掃學界狀元輩出
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
遇溺意外｜30歲健身網紅騎水上摩托艇意外落水身亡　樂園回應：借艇炫技出意外
TOPick會員有獎 ｜ 送你「火影忍者疾風傳路跑2024香港站 個人組選手包+參賽名額」(名額18位) (價值$1078)
TOPick會員有獎 ｜ 送你「火影忍者疾風傳路跑2024香港站 個人組選手包+參賽名額」(名額18位) (價值$1078)