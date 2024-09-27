十一國慶｜李家超籲支持發展北都　相信鄉議局可領會夏寶龍期望

▲ 李家超出席鄉議局國慶酒會。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日出席鄉議局國慶酒會時，對鄉議局和鄉郊人士提出三點希望，包括支持發展北部都會區。

李家超肯定鄉議局團結鄉郊社群，一直支持特區政府依法施政，不但擔當政府與鄉民溝通的橋樑，亦就新界土地發展、基建規劃、生態保育，以至民生問題，積極建言獻策，是建設香港的愛國力量。

他重提上周港澳辦主任夏寶龍在京與其會面的期望，「期望香港社會各界，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。」李家超相信鄉議局可領會夏寶龍的期望。

強調除了政府努力 各界力量同樣重要

他強調，除了政府努力之外，香港社會各界的力量同樣重要，大家要識變、應變、求變，不斷激發創新創造力，積極開拓新的發展領域。

李家超希望鄉議局和鄉郊朋友繼續弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，多宣揚制度優勢和內涵；繼續發揮守望相助正能量，建設關愛共融社會，繼續盡心盡力為民解困；支持發展北部都會區，增強香港發展動能。

李形容，北部都會區是香港未來發展的新引擎，政府積極以「產業帶動，基建先行」的理念，同時利用市場力量，在區內採用多元的發展模式。

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