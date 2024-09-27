頻喊話工商界採取「實際行動」　消息：中央盼積極投資創科

▲ 特首李家超日前出席工商界國慶酒會。（資料圖片）

自去年12月底以來，國家主席習近平、港澳辦主任夏寶龍多次喊話本港工商界、企業家，要以「實際行動」愛國愛港。不少工商界亦摸不著頭腦，稱已積極響應呼籲，助力改善民生等，不解中央用意。隨著近日夏寶龍再三提及，特首李家超亦頻頻引用，中聯辦主任鄭雁雄加以闡述，謎底終於解開。

由治及興要靠創科突圍

知情者透露，中央一大期望是商界更積極投資創科，推動香港發展成為國際創科中心，強調中央近來多次提及香港要改革，創科是重要一環，香港要實現由治及興，亦要靠創科突圍。

夏寶龍最早提出有關論調是在去年12月底，他當時形容，工商界是推動香港繁榮穩定的主力軍，「應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。」

2月來港考察，與20多位企業家代表會面，期間亦呼籲要堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。

今年8月，國家主席習近平給「寧波幫」回信時，重提當年企業家，用實際行動貢獻祖國和家鄉建設和發展。夏寶龍提出指導意見，促把愛國愛港愛澳精神，轉化為實際行動，實現港澳更好發展。

上周五，夏寶龍在北京見李家超，再特別點名工商界、企業家，促團結一心搶抓機遇，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。

時隔不足一周，夏寶龍致團結香港基金賀信時再次向企業家喊話，要求充分發揮各企業家愛國護港的優勢及傳統，要為港繁榮穩定作出實實在在的努力。

資深建制：未符要求才一提再提

有熟悉國情的資深建制亦留意到有關現象，認為由去年底都在點名工商界、企業家的現象不尋常，估計是未符要求才會一提再提。工商界亦指，過去兩年一直有實際行動，更分別召開座談會匯報工商界為改善民生而作出的貢獻。

消息指，中央希望工商界做的，確不只是助力改善民生，認為目前最重要的是要大力發展創科，而工商界和企業家在創科範疇的投入，仍不足，要發展創科，除了政府政策引導，更需要市場力量加持。

鄭雁雄提廣東例子有深意

中聯辦主任鄭雁雄在團結香港基金提出廣東例子，據知亦是拋磚引玉式的提醒。他當時表示，近在咫尺的廣東省，創造了國際專利申請受理量佔全國一半、高新技術企業連續8年全國第一的奇迹，但廣東在科技及政府資源方面，並非全國最強，主要是靠企業擔當創科主體，承載出華為、平安、騰訊等創科巨頭。對比之下，香港這方面的發展空間巨大，值得深刻思考、起而行之。

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