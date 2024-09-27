新聞自由｜李家超：沒人或行業可凌駕法律　新聞公信力和道德不能敗壞於公器私用

▲ 香港新聞界慶祝國慶75周年酒會今日舉行。（區綽彥攝）

特首李家超今日（27日）表示，香港是一個法治社會，法律面前人人平等，沒有人或者行業可以凌駕法律，無論是政府官員、普通市民、公務員、新聞從業員，都要遵守法律，新聞的公信力和道德更不能敗壞於公器私用，利用新聞平台破壞法治，做違法煽動。

香港新聞界慶祝國慶75周年酒會今日舉行，李家超致辭表示，新聞界的傳播力和影響力，舉足輕重，可以發揮明辨是非，凝聚共識，促進社會和平穩定的作用。香港居民享有言論、新聞、出版的自由，不論支持政府或者反對的意見，認同或者批評政府都歡迎提出。

李家超又說，當法庭伸張正義中，外部政客卻歪曲事實，惡意攻擊，詆毀香港的新聞自由。「我們有責任向歪曲事實的政客直斥其非，如實反映香港的新聞自由受《基本法》和香港其他法律充分保障的事實。」

李家超強調，《國際人權公約》強調，新聞專業員必須按負責任新聞作業原則真誠的行事。我相信專業的新聞評論員會秉持一個道德和專業操作，做正確和客觀的新聞報導。

全國政協委員、香港新聞工作者聯會主席李大宏向新聞界提出三點倡議：要當好香港改革創新的「助推器」；要當好改革創新的「建言者」；要當好香港改革創新的「減震閥」。

中聯辦秘書長王松苗、政務司司長陳國基，外交部駐港公署副特派員李永勝、中國人民解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵、立法會主席梁君彥等400人出席，活動亦用上國產酒。

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