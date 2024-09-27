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中大校長｜候任校長盧煜明：與校董會如「一家人」　查逸超拒用「風波」形容校政爭議

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 16 分鐘前

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候任中大校長盧煜明（左）形容校長與校董會關係猶如「一家人」，圖右為中大校董會主席查逸超。（馮琪雅攝）

中文大學校長段崇智任內曾發生換校徽風波及校董會改組爭拗，中大校董會主席查逸超今日（27日）表示，不認為中大出現「校政風波」，僅稱校董會無可避免要處理具爭議性事件，籲公眾不要以「爭議性」的態度去看中大校政問題。剛獲中大校董會全票通過委任為候任中大校長的盧煜明則形容，校長是校董會的重要成員，關係猶如「一家人」。

中大校董會今早舉行特別會議通過由國際知名學者、中文大學醫學院副院長盧煜明於明年1月8日起，接替提前卸任的中大校長段崇智，任期5年。

查逸超及盧煜明在會後見記者，被問到中大近年出現校政風波，校董會期望如何跟新校長合作，查逸超回應時表示，不會用「風波」去形容相關事件，指校董會作為大學最高管治機構，有無數事情要處理，無可避免需處理具爭議性的事件。查逸超續說，校董會已盡量保持高透明度，在容許的情況的向傳媒及公眾盡責披露校董會的工作，「希望公眾眼光，唔好以一個爭議性的態度去望呢啲問題。」

被問到校長與校董會之間關係，盧煜明形容，校長是校董會的重要成員，「我哋係一家人，最重要係團結一齊為中大做事。」

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