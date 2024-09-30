白髮危機｜研究揭這年齡長出第1條白頭髮　僅1情況下可自然白轉黑【附養黑髮食物】

【白頭髮／壓力／染髮／白髮成因】白頭髮不僅是年過半百的煩惱，原來越多煩惱，越容易長出白髮。外國有不少研究指出，年輕的亞洲人有過早出白髮的趨勢，但可幸是，原來白髮亦有機會逆轉變黑！

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白髮危機｜亞洲人25歲前會長出第一條白頭髮

據外媒《Health》報道引述過往研究，指出頭髮過早變白的成因眾多，當中關鍵範疇有種族、生活方式和環境因素，極少數情況是源於基因遺傳和身體疾病。在種族而言，白人、亞洲人和黑人平均過早出白髮的年齡，分別是20歲、25歲前和30歲前。此外，吸煙和長期暴露在紫外線亦會提早長出白髮。

白髮危機｜僅１情況可逆轉

根據哥倫比亞大學2021年發表在《Journal of Cell Biology》的一項研究發現，壓力會導致白髮過早長出，嚴重可導致脫髮。一般來說，頭髮變白後是無法逆轉的，但研究團隊發現，由壓力誘發的白髮是暫時性的，當壓力消除後，白髮就會恢復原來的顏色。團隊亦補充，若頭髮已經變白一段時間，髮色恐難以逆轉。總括而言，頭髮會隨著年齡增長，會慢慢失去黑色素而變白，短暫性的白髮可以透過調整生活習慣或壓力程度來恢復，但因自然老化或健康狀況而出現的白髮則無法逆轉。

白髮危機｜白髮位置男女大不同＋３大高危因素

哪些原因會導致頭髮過早變白？綜合過往研究，除了壓力是元兇， 有斑禿或白斑的患者 會更容易出現過早白髮的情況，或是 身體缺乏以下8種營養素：鈣、銅、鐵蛋白、葉酸、鐵、硒 、維他命B12 、鋅 。而變白的位置在男女身上亦有所不同：女性通常在前額附近開始；而男士則從頭部兩側開始。此外，亦有其他高危因素不會直接讓頭髮變白，但長期來說會損害毛囊：

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白髮危機｜4類食物有助逆轉

台灣外科醫生江坤俊近日在YouTube頻道上分享頭髮烏黑茂密的秘訣，表示除了隨著年齡出現老化外，飲食營養不足及運動量不夠，都有可能會導致人長出白髮。他指出，合成黑色素需要不同營養素，因此建議民眾多攝取以下4類食物，有助養出黑髮。

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白髮危機｜6類營養素幫助生長烏黑秀髮

台灣營養師高敏敏在Facebook分享指，飲食不均、壓力等都會增加生長白髮機會，故平日可以補充6類營養素助生長烏黑秀髮。

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