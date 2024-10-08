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眼睛健康｜研究揭9成上班族有「電腦視覺綜合症」　醫生分享6妙招紓緩頭痛【附9大護眼貼士】

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 36 分鐘前

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【電腦／螢幕／眼部不適／眼部疲勞／頭痛／頭暈／電腦視覺綜合症】對於打工仔而言，長期在電腦前工作是無可避免的事，然而長時間望著螢幕容易造成眼部疲勞、頭痛頭暈等不適感。有醫生指出，這種不適感稱為「電腦視覺綜合症」，除了會有前述的不適感，亦有機會影響視力；為此，醫生分享6個方法幫助紓緩不適感，避免久而久之引發視力問題。

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眼睛健康｜打工仔長時間用電腦易有頭痛

綜合外媒報道，美國堪薩斯大學神經內科教授Dr. Nancy Hammond在醫學網站《Medical News Today》發文指出，臨床發現不少上班族都有不同程度的頭痛問題，有些人會間歇性地有頭痛、有些人會有輕微但持久的頭痛、有些人有突發性頭痛，嚴重影響生活和工作表現。

不過，Dr. Hammond解釋指，其實上班族出現頭痛，很大程度與長時間用電腦而欠缺休息有關，現今醫學界統稱為「電腦視覺綜合症」（Computer Vision Syndrome），病徵主要包括頭痛、偏頭痛、頭暈、視力模糊等，除了會影響日常生活，也有機會影響視力和身體健康，嚴重可致單邊肌力減弱、記憶力衰退、渴睡症、癲癇症等。

為此，Dr. Hammond分享6個方法幫助紓緩不適感，建議大家養成習慣以避開「電腦視覺綜合症」：

  • 定時定候遠離電腦螢幕，讓眼睛和腦部得以短暫休息；建議使用「20-20-20」原則，每20分鐘就遠離電腦休息20秒，確保休息時距離電腦螢幕20呎（約6.1米）。
  • 保持在光源充足的環境下使用電腦，建議在間接或遮蔽的照明下使用電腦，避免眼睛直接受強光照射。
  • 與螢幕保持適當距離，眼睛與螢幕之間應保持50至100厘米，螢幕頂部高度亦應與眼睛成水平或稍低於水平。
  • 佩戴具藍光濾鏡的眼鏡。
  • 避免過高的螢幕亮度和曝光率。
  • 減少螢幕上的眩光和反射。

眼睛健康｜拆解「電腦視覺綜合症」

根據香港執業眼科視光師協會網站資料，「電腦視覺綜合症」指在使用電腦期間所產生的眼睛及身體不適，症狀包括：

點擊圖片放大
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過往有研究顯示，約70%至90%電腦使用者都曾出現症狀，美國每年就有約1000萬宗由使用電腦引致的視力問題，需向視光師求診。　

同場加映：

眼睛健康｜美妝網紅視力現1異狀揭視網膜脫落　警世5大壞習慣易傷眼【附9大護眼貼士】

眼睛健康｜9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

  • 1. 定期檢查視力，至少每年檢查一次。
  • 2. 看電視適時休息並與屏幕保持適當距離，如持續觀看電視超過45分鐘，便應休息5至10分鐘，並應與電視螢幕保持適當距離，適當距離是螢幕對角線長度的2.5倍以上。
  • 3. 如持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘， 看看遠處或做護眼操。應保持適度的光線及與顯示 屏幕保持最少50厘米距離。保持良好的姿勢，使雙眼平視或輕度向下注視螢光屏。
  • 4. 避免躺臥看書或使用手提電話。
  • 5. 多吃各種水果、蔬菜及多喝水。
  • 6. 保持良好的生活習慣，睡眠充足。
  • 7. 日間戶外活動時應戴上闊邊帽子或有效阻隔紫外線（UV）的太陽眼鏡，同時亦應避免直望太陽或強光。
  • 8. 當眼睛感到痕癢或不適時，應閉上眼睛。切勿用手「捽眼」。
  • 9. 如發現眼睛有毛病，應儘快安排眼科視光檢查或向醫生求診。

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