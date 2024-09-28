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培僑書院小學面試｜拍片面試如何突圍而出？　培僑副校分享小一面試貼士+1種行為最扣分

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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培僑書院王惠成副校長分享小一面試及拍片面試貼士，提醒有1種行為最扣分。

【沙田直資學校/直資一條龍/培僑書院小學面試/小一面試/拍片面試/培僑學費】位於大圍的培僑書院是一所直資學校，提供「一條龍」的教育模式。今年，學校收到逾4,000份小一入學申請，但最終僅有164個名額，平均每個學位有約30人競爭。副校長王惠成在接受TOPick訪問時，分享了面試的模式、準備技巧以及如何在競爭中脫穎而出，助考生展現最真實的一面。

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培僑書院的學生在舞台劇中表演真我。（受訪者提供）

培僑書院小學面試｜考生拍片展現最真實一面

培僑書院的入學面試分為兩輪，第一輪將以影片形式進行，讓考生在拍攝中展現自我，而第二輪則包括小組面試、一對一交流及群體遊戲，並不設家長面試。王副校表示，影片面試的形式源於疫情期間，經過實踐後發現其效果良好，能讓小朋友在無壓力的環境中展現最真實的一面。因此，學校決定繼續沿用這種模式進行。第二輪面試則將重點評估考生的學術能力及團隊合作精神。

培僑書院小學面試｜影片2天內提交

第一輪評估將要求自行拍攝一段演講短片以供學校評核。家長可於9月28日上午9時，登入網上申請系統查閱短片題目及相關安排；提交短片連結時段為9月28日上午9時至9月30日下午1時。逾時提交短片連結，入學申請將予作廢。

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培僑書院小學面試｜拍片避免死記硬背

拍攝短片的內容包括中文和英文各1分鐘，根據報名時選擇的語言來進行︰如揀選普通話作為面試語言，則在影片以普通話和英文演譯。王副校表示，題目一般與小朋友的生活經歷有關，家長需先理解題目，然後與孩子討論內容，以最真實一面呈現，避免死記硬背；過往有家長誤解題目，用過多時間來自我介紹，或在錄影過程中作過多提示，而影片中家長是不需要出鏡。

4,000份小一入學申請之中，約有2,000名考生將在第一輪面試後通過評核，進入第二輪面試。考生將於10月30日下午收到通知，告知是否進入第二輪面試。

培僑書院小學面試｜拍片注意事項

  • 中文及英語演講短片需分開拍攝
  • 短片片長各不多於1分鐘
  • 1 分鐘的影片內容必須連續拍攝，另不能剪輯或加入後期製作 (包括提速、配圖、音效和字幕)
  • 家長不可入鏡或作任何提示；
  • 短片超過1分鐘的內容將不予評分。
  • 上載前檢查影片的聲音、光線及像素。
  • 穿著整齊舒適便裝，或是校服，避免睡衣或華麗服裝。
  • 內容需豐富且真實。
  • 可在家庭環境內拍攝。

同場加映：常見小一面試題目2024｜個人問答篇

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更多小一面試題目，即睇：

小一面試2024｜升小必睇150條小一面試題目　刁鑽處境題考應變能力

（文章內容獲「芯之教室」授權轉載）

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培僑書院小學面試｜第二輪面試安排

第二輪面試分別在11月9日和10日舉行，取錄結果將於11月22日下午公佈。每位考生的面試時間約為1小時，語言可選擇廣東話或普通話，而英語則為必要語言。

面試的形式包括小組遊戲、一對一面試及群體遊戲。考生先會以小組形式參加小組遊戲，老師將觀察他們之間的互動，評估他們的溝通能力和主動性。接下來是一對一的面試，老師會向小朋友提問，問題涵蓋中、英及常識，還會詢問個人活動、家庭活動及興趣等，以評估小朋友的理解能力和表達能力。在最後的群體遊戲中，考生需要根據老師的指引，合作完成任務，進一步評估他們的情緒管理能力、解決問題的能力以及團隊合作精神。

此外，校方設有問答專區，供家長與校長、副校長進行交流，讓家長能深入了解學校的理念與背景。

培僑書院小學面試｜2024-2025 學費 

班級程度

每月學費及期數

（本地學生）

*每月學費及期數

（非本地學生）

一年級小一$2,840.00 X 10$10,413.00 X 1 (第一期）
$10,409.00 X 9 (第二至第十期）
二年級小二$2,840.00 X 10$10,413.00 X 1 (第一期）
$10,409.00 X 9 (第二至第十期）
三年級小三$2,840.00 X 10$10,413.00 X 1 (第一期）
$10,409.00 X 9 (第二至第十期）
四年級小四$2,840.00 X 10$10,413.00 X 1 (第一期）
$10,409.00 X 9 (第二至第十期）
五年級小五$2,840.00 X 10$10,413.00 X 1 (第一期）
$10,409.00 X 9 (第二至第十期）
六年級小六$2,840.00 X 10$10,413.00 X 1 (第一期）
$10,409.00 X 9 (第二至第十期）
七年級中一$3,110.00 X 10$10,679.00 X 1  (第一期）
$10,677.00 X 9 (第二至第十期）
八年級中二$3,110.00 X 10$10,679.00 X 1  (第一期）
$10,677.00 X 9 (第二至第十期）
九年級中三$3,110.00 X 10$10,679.00 X 1  (第一期）
$10,677.00 X 9 (第二至第十期）
十年級中四$3,920.00 X 10$12,816.00 X 1  (第一期）
$12,808.00 X 9  (第二至第十期）
十一年級中五$3,920.00 X 10$12,816.00 X 1  (第一期）
$12,808.00 X 9  (第二至第十期）
十二年級中六$5,600.00 X 7$18,300.00 X 1 (第一期）
$18,298.00 X 6 (第二至第七期）
國際預科課程中六$3,920.00 X 10$12,816.00 X 1  (第一期）
$12,808.00 X 9  (第二至第十期）

*凡非本地學生於就讀本校期間合資格成為本港永久居民，學生新的學費安排會於交齊證明文件給校方之後的一個月開始生效。

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