無人機表演｜深圳晚上五個地點上演無人機表演　龍華、羅湖、大鵬一度延遲

▲ （文旅深圳直播截圖）

本港連續兩晚的無人機表演未如期上演！康文署今晚在表演開始前8分鐘宣布，是因為維港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）的現象，令無人機無法接收到良好的衞星定位訊號。

一河之隔的深圳，晚上多處亦有無人機表演。「文旅深圳」公眾號預告，10月1日至7日每晚8點至9點，在深圳5個區域，將有共計1萬架無人機為廣大市民、遊客奉上精彩演出。不過亦提醒，可能受風速、電離層干擾等因素影響，提前、延期或取消。

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「文旅深圳」：受氣象因素影響

5個表演地點包括：福田區筆架山公園、龍華區觀瀾湖生態運動公社、羅湖區東湖公園、大鵬新區南澳月亮灣廣場、龍崗區大運中心。

「文旅深圳」的直播顯示，福田區、龍崗區的無人機表演率先完成，有網民指，羅湖區的表演至晚上9時都未上演，「文旅深圳」直播期間曾表示，受氣象因素影響，龍華、羅湖、大鵬三個區域的無人機表演還在評估起飛條件，呼籲大家保持耐心。不過最終三個地點均順利完成表演。

網民：「世界之窗」只有幾隻無人機沒有表演

除了上述五個地點，亦有網民表示，今晚位於「世界之窗」的無人機表演，「只有幾隻無人機沒有表演。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受電台訪問時表示，坊間除了全球定位系統GPS定位的技術外，也有超寬頻UWB技術，可協助無人機定位，只要劃定立體空間，就可以在室內或戶外進行演示，而不受到太空天氣影響。

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